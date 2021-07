Delta Constellations überzeugt bei Salzig-Bandcontest durchweg

Die Göttinger Indie-Rock Band „Delta Constellation“ überzeugt beim Salzig-Bandcontest in der Kulturscheune in Salzgitter.

Was war das eigentlich für eine Stimme, die da aus Liedsänger Lion Schoor von der Göttinger Band „Delta Constellations“ in Salzgitters Kulturscheune kam. Der 25-Jährige hat so viel Kraft und Emotion in der Stimme. Jurorin Meike Hammerschmidt beschreibt es: „Ich hatte schon bei den ersten Takten Gänsehaut“.

Musiker überzeugen mit Authentizität und Charme

Beim Salzig-Bandcontest am Dienstag überzeugten die drei Musiker mit Authentizität, Charme und lockerem Ton, den man nicht von einer Band erwartet, die sich mitten im Corona-Lockdown erst formiert hat – und das ohne Schlagzeuger. Denn der Auftritt war so spontan, dass er nicht teilnehmen konnte. Dementsprechend etwas weniger rockig und dafür akustischer war „Delta Constellations“ unterwegs.

So läuft der Salzig-Bandcontest dieses Jahr ab Vier Bands und Musiker treten an vier Abenden hintereinander in der Kulturscheune vor einer Jury auf. Zuschauer können die Auftritte im Internet unter www.salzgitter.de/kultur/livestream_bandcontest.php verfolgen. Die Übertragung startet immer um 18 Uhr. Auch dieses Jahr können die Zuschauer bei der Ermittlung des Siegers mitbestimmen. Die Favoriten der Zuschauer werden an „Gefällt-mir“-Angaben auf der Videoplattform YouTube festgemacht. Die Abstimmung läuft von Freitag, 16. Juli, 0 Uhr bis Samstag, 17., Juli, 18 Uhr. Direkt danach soll der Gewinner bekanntgegeben werden. Als Hauptpreis winkt die Möglichkeit, Musik in einem professionellen Tonstudio aufzunehmen.

„JR Coverstreet“ sticht bei Performance heraus

Mit viel Liebe präsentierten die drei unscheinbar wirkenden Musiker ihre bis jetzt veröffentlichten und nicht veröffentlichte Lieder. Dabei stach vor allem ihr Eröffnungssong „JR Coverstreet“ heraus – ein Lied das Sehnsucht, Nostalgie, Melancholie und Fernweh sehr raffiniert in Text und Melodie einfängt. Und das ist nicht allein der Verdienst von Liedsänger Schoor. Unterstützend an der Akustikgitarre und mit eigener Stimme sorgte Aaron Nagel für die richtige Kraft, die so ein Lied im Refrain braucht. Der Bass von Jonas Frehse gab den Zuschauern dabei einen kleinen Ausblick, wie dieses Lied wohl in einer rockigeren Version klingt.

Aaron Nagel komplettiert das vorübergehende Trio mit Akustikgitarre und Stimme. Foto: Falk Wermann / Stadt Salzgitter

Juroren können nur wenig kritisieren

Jurorin und Gesangslehrerin Alina Ludwig zeigte sich begeistert, gab der jungen Band aber trotzdem einige Tipps zur Technik und Variation in der Melodie mit. Zu Schoor meinte sie: „Beim zweiten Song dachte ich wirklich, steh von dem Stuhl auf. Du hast so viel Energie auf diesem Hocker, das habe ich noch nie gesehen. Im Stehen kann man die besser rüberbringen.“ Außerdem wünscht sich Ludwig etwas mehr Variation in zukünftigen Melodien. Das sei aber Meckern auf sehr hohem Niveau.

Latte im Bandcontest sitzt oben

Die Drei machen auf jeden Fall Lust auf mehr und haben dem Indie-Rock gekonnt ihren Stempel aufgesetzt. Damit sitzt die Latte im Bandcontest jetzt ziemlich weit oben.

Diese anderen Teilnehmer haben bereits im Finale des Salzig-Bandcontests gespielt:

