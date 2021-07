Adrian Maas (links) und Benjamin Kozlowski vom Vorstand des Tierschutzvereins Salzgitter haben gute Nachrichten: Das Tierheim in Salzgitter-Bad erhält eine größere Erbschaft von mindestens 350.000 Euro. Die verstorbene Spenderin soll genau wie frühere Erblasser im „Baum der dankbaren Erinnerung" am Eingang der Einrichtung verewigt werden. Mit dem Geld will der Vorstand des Vereins das Tierheim zukunftssicher aufstellen und unter anderem Altschulden tilgen.