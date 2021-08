Vermisster Motorradfahrer wird tot bei Gebhardshagen gefunden

Ein zunächst vermisster Motorradfahrer ist am Sonntagmorgen von der Polizei tot aufgefunden worden. Gegen 5.30 Uhr wurde der Polizei Salzgitter-Bad gemeldet, dass ein 40 Jahre alter Motorradfahrer seit Samstag, 19 Uhr, vermisst wird, so die Polizei am Sonntagnachmittag.

Strecke von Salzgitter-Bad nach Wolfenbüttel abgesucht

Nach weiteren Ermittlungen zu möglichen Aufenthaltsorten, sei die Fahrstrecke des Mannes vom Abend, von Salzgitter-Bad nach Wolfenbüttel, durch eine Funkstreifenwagenbesatzung überprüft worden. Um 6.45 Uhr habe das zerstörte Motorrad an einem Straßenbaum an der K 21 zwischen Gebhardshagen und Lobmachtersen hinter hohem Gras entdeckt werden können. Der Motorradfahrer wurde wenige Meter entfernt leblos in einem Graben gefunden, so die Polizei weiter.

Fahrer stieß vermutlich gehen einen Straßenbaum

„Nach derzeitigen Ermittlungsstand war der Fahrer mit seinem Motorrad, Typ Honda, aus ungeklärter Ursache im Verlauf einer langen Linkskurve nach rechts in den Seitenstreifen geraten und dann gegen den Baum gefahren“, beschreibt der Dienstschichtleiter. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können.

Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit zirka 4000 Euro.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de