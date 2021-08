Unfall bei Ostharingen: 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Ein schlimmer Verkehrsunfall hat sich am späten Samstagabend auf der Landesstraße 500 zwischen Ostharingen und Ostlutter ereignet. Der 20-jährige Fahrer eines Volvo erlitt dadurch schwere Verletzungen.

Kurz nach 22 Uhr befuhr der junge Mann aus Richtung Ostlutter kommend die L500 in Richtung Liebenburg, als er in Höhe Harhof aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der schwarze Volvo geriet auf grader Strecke ins Schleudern und prallte gegen einen am linken Fahrbahnrand stehenden Baum. Durch die enorme Wucht überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach im Straßengraben rechts der Fahrbahn liegen. Ersthelfer waren schnell zur Stelle.

Feuerwehrleute befreien den Mann durch die Heckklappe des Wracks

Um 22.15 Uhr ertönte der Alarm für die Feuerwehren in Liebenburg und Othfresen. Die Einsatzkräfte konnten den Mann mithilfe eines sogenannten Spine-Boards durch die Heckklappe des Wracks befreien. Der junge Mann, wohnhaft in der Samtgemeinde Lutter am Barenberge, war ansprechbar und hatte schwere, aber augenscheinlich keine lebensbedrohlichen Verletzungen, so die Aussagen der Einsatzkräfte vor Ort.

Noch im Rettungswagen behauptete der Mann dann aber, er wäre nicht der Fahrer des Unfallwagens gewesen. Die Drohne der Feuerwehr Liebenburg wurde für eine nächtliche Personensuche angefordert. Die Liebenburger Einsatzkräfte befanden sich zu jenem Zeitpunkt bereits wieder auf der Rückfahrt. Dann aber, bei einer konkreten Nachfrage durch die Feuerwehr, schwenkte der junge Mann mit seiner Aussage um. Er sei der Fahrer gewesen. Die Personensuche brauchte nicht zu erfolgen.

Landesstraße bleibt am Samstagabend bis nach Mitternacht gesperrt

Auch die Bergung des Unfallwagens verzögerte sich, da der erste Abschleppwagen keinen Bergekran hatte. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen bis zur Räumung der Unfallstelle blieb die L500 ab Ostharingen für den Fahrzeugverkehr noch bis Mitternacht gesperrt. Bedingt durch die Straßenbaumaßnahmen an der L500 zwischen Ostlutter und Lutter ist die Landesstraße im jenem Bereich ohnehin eine Sackgasse und eine Weiterfahrt unmöglich.

Vor Ort befanden sich 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Othfresen und Liebenburg unter der Leitung von Markus Tiepolt, der Rettungsdienst der Kreiswirtschaftsbetriebe Goslar mit zwei Fahrzeugen, der Liebenburger Gemeindebrandmeister Christoph Schubert und die Polizei Goslar.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de