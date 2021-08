Gibt es eine Lösung für das „Waffel-Problem“ in Lebenstedts City?

Die „Herzwaffel“-Räume in den Blumentriften stehen schon länger leer – es wird auf eine Lösung „im November“ gehofft.

Lebenstedt. Der Hausverwalter deutet für eine Nachfolge in den „Herzwaffel“-Räumen in den Blumentriften eine Perspektive an. Die Gespräche seien aber „schwierig“.