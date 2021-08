Salzgitteraner Kinder entwerfen Gesellschaftsspiele

Mit Beginn der Sommerferien ist auch der Talent-Campus bei der Volkshochschule der Stadt Salzgitter im Kniestedter Herrenhaus in Salzgitter-Bad gestartet. Die Projektreihe trug nach Stadtangaben den Titel „Spiel mit! – Klimahelden in Salzgitter“. Bereits in den Osterferien hätten sich Teilnehmer im Alter von 9 bis 15 Jahren unter dem Titel „Kleine Tiere, große Wirkung“ mit dem Thema Klimawandel in Bezug auf die Auswirkungen vor der eigenen Haustür auseinandergesetzt. Kooperationspartner des Campus waren demnach das Mütterzentrum und die Stadtbibliothek.

An zwei Tagen ging es in den Wald

Diesmal hätten 20 Kinder und Jugendliche teilgenommen, die Spiele in Form eines „Schwarzen-Peter“-Kartenspiels und „Tic Tac Toe“ entworfen hätten. An sieben Tagen habe das Projekt „Erdfieber und Heilpflanzen“ stattgefunden. Mit Unterstützung von Beate Vitt vom Kinder- und Jugendtreff Hamberg hätten die Kinder an zwei Tagen bei Ausflügen in den Wald, auf den Bismarckturm, aber auch rund um die Vöppstedter Ruine und im Greifpark Neues über Heilpflanzen, die Kommunikation der Pflanzen untereinander und die Auswirkungen des Klimawandels erfahren. Mit Hilfe einer App hätten sie Pflanzen bestimmt. Es seien Armbänder aus Brennnesseln gestaltet und essbare Pflanzen gesammelt worden, die zu einem Quark verarbeitet wurden.

Bei einem Stopp an der Vöppstedter Ruine sei es um Pilze gegangen. Zurück in der Volkshochschule seien nach einer Internetrecherche Steckbriefe der neu entdeckten Lieblingspflanzen entstanden.

Brettspiel wird gestaltet - inklusive Verpackung und Anleitung

Höhepunkt der Projektwoche sei die Gestaltung eines eigenen Brettspiels gewesen – inklusive Würfel, Figuren, Karten, Spielebox und Anleitung. Bei der kreativen Umsetzung hätten Dozenten geholfen. Verschiedene künstlerische Techniken wie Gel-Druck und Handlettering seien angewendet worden.

Ein Besuch in der Stadtbibliothek in Salzgitter-Bad habe ebenfalls der Recherche rund um das Thema gedient. Zeitgleich sei eine zweite Gruppe im Rosengarten aktiv gewesen und habe aus Naturmaterialien den jeweiligen Namen des eigenen Spiels gestaltet, um diesen fotografisch festzuhalten und später ausgedruckt zur Gestaltung der Spielebox zu verwenden. Am Ende der Woche seien die Spiele ausprobiert worden bei einer Spieleolympiade. Ein Großteil der Kinder habe sich bereits für den nächsten Campus in den Herbstferien vom 18. bis 22. Oktober angemeldet. Dann soll als Abschluss der Spieleserie ein Memory gestaltet werden.

Infos: www.vhs-salzgitter.de oder unter (05341) 8392203. Talentcampus ist das kostenlose Ferienprogramm des Deutschen Volkshochschulverbandes.

