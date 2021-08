18 Wohnungen für Senioren in Salzgitter-Bad fertiggestellt

Salzgitter-Bad. 18 seniorengerechte Wohnungen, zwei davon rollstuhlgerecht, sind an der Hedwigstraße in Salzgitter-Bad entstanden. 13 sind laut Wohnbau belegt.

Rundgang an der Hedwigstraße, wo die Wohnbau in Salzgitter-Bad seniorengerechte Wohnungen fertiggestellt hat.

Die Wohnbau Salzgitter hat in Salzgitter-Bad 18 Seniorenwohnungen fertiggestellt: modern, barrierefrei und mit Blick ins Grüne, wie es in einer Mitteilung heißt. Die ersten Mieter an der Hedwigstraße seien eingezogen. Zwei der Wohnungen seien auch rollstuhlgerecht. 13 seien bereits vermietet. „Wir wollen mit diesem Neubau die Attraktivität des Quartiers erhöhen“, wird Wohnbau-Geschäftsführer Jens Bischoff in der Mitteilung zitiert.

Zwei-Zimmer-Wohnungen sind barrierefrei

Die barrierefreien 2-Zimmerwohnungen, die zwischen 50 bis 66 Quadratmeter groß seien, verfügten über einen jeweils offenen Koch-, Ess- und Wohnbereich, ein barrierefreies Bad mit bodengleicher Dusche, ein separates Schlafzimmer und einen Abstellraum im Keller. Während eines Rundgangs mit dem Aufsichtsrat habe Aufsichtsratsvorsitzender und Oberbürgermeister Frank Klingebiel festgestellt: „Vor gut vier Jahren habe ich gemeinsam mit dem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Rolf Stratmann die Initiative zur Ersteigerung des Hotels, der Gaststätte und der Diskothek Jost durch unsere Wohnungsbaugesellschaft gestartet, um an dieser Stelle einen Neubau mit seniorengerechten Wohnungen zu errichten. Heute trägt die Initiative Früchte.“

„Leuchtturmprojekt für die Westsiedlung“

Es handele sich um ein „Leuchtturmprojekt für die Westsiedlung“. Im Neubau würden zeitgemäßes Wohnen mit modernster Heizungstechnik kombiniert. Ein gemeinsamer Garten mit Sitzgelegenheiten lade zum Verweilen ein und runde den Wohnkomfort für die Senioren ab.

Infos: Kai Mühlberg, (05341) 300612 oder E-Mail: muehlberg@wohnbau-salzgitter.de oder zur Vermietungssituation: Lena Behnke, (05341) 300617 oder E-Mail behnke@wohnbau-salzgitter.de

red

