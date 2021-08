Bayerischer Minister besucht Alstom Salzgitter

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Bundesvorsitzender der Freien Wähler hat das Unternehmen Alstom besucht und sich über den Stand der Entwicklung der Wasserstoffmobilität auf der Schiene informiert. Das teilt der Kreisverband der Freien Wähler mit. Der Kreis-und Ortsvorsitzende Günter Karl-Heinz Gehmert sowie der Oberbürgermeisterkandidat der Freien Wähler Salzgitter, Ulf Küch, hätten den Minister zu dieser Veranstaltung eingeladen, heißt es.

Mehr Geld und Wissen für Mobilität

In einem kurzen Statement habe Aiwanger erklärt, dass die Energiewende von den Bürgern fordere, noch mehr an geistigem Wissen und Geld in die Zukunft der Mobilität zu investieren. Der Klimawandel sei nicht erst in 10 oder 20 Jahren, sondern habe begonnen. Wetterextreme seien die Vorboten.

„Unsere Wirtschaft hat begonnen, sich darauf einzustellen, umweltschonend zu produzieren und Alternativen zu entwickeln. Fossile Brennstoffe gehören der Vergangenheit an. Für die Produktion von grünem Wasserstoff benötigt man viel Strom in Form von Windkraft und Sonnenenergie. Grüner Wasserstoff ist die Zukunft der Verkehrsmobilität in Deutschland“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Minister fährt mit einem Wasserstofftriebwagen

Im Anschluss habe das Unternehmen über den Entwicklungsstand des Wasserstoff-Campus Salzgitter, des Frauenhofer Instituts und MAN informiert. Unter anderem sei es darum gegangen, wo bereits Wasserstofftriebwagen eingesetzt und welche Strecken neu geplant würden. Dazu gehöre auch eine Strecke in Bayern. Auch habe MAN eine Konzeptionierung einer marktfähigen grünen Wasserstoffversorgung vorgestellt.

Und es sei um die Standortverteilung gegangen, wo Triebwagen und LKW Wasserstoff tanken könnten sowie die nicht unwesentlichen Entwicklungen der Betriebskosten für Speditionen und Handwerk. Zudem habe Aiwanger eine 20-minütige Fahrt mit einem Wasserstofftriebwagen erlebt.

