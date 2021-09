Lebenstedt. Der Zusammenstoß ereignet sich am „ehemaligen Kreisel“. Den Rettungskräften machen Schaulustige und der Berufsverkehr zu schaffen.

Die Unfallstelle am Montagnachmittag.

Auch 2 Kinder verletzt Fünf Menschen bei Unfall in Lebenstedt verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr auf der Kattowitzer Straße an der Ecke Willy-Brandt-Straße in Lebenstedt gekommen. Es wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei fünf Menschen verletzt, darunter zwei Kinder zwischen 7 und 9.

Wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, Marcus Spiller, berichtete, ereignete sich der Unfall mit zwei beteiligten Autos am „ehemaligen Kreisel“. Die nach erster Einschätzung Leichtverletzten seien mit mehreren Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch ein zufällig an der Einsatzstelle vorbeifahrender Rettungswagen aus Wolfenbüttel sei einbezogen worden.

Zusammenstoß auf der Kreuzung

Laut Polizei vor Ort sei der Fahrer eines weißen Audis aus Fahrtrichtung Helios-Klinikum gekommen und habe beabsichtigt, die Kreuzung in Höhe des „ehemaligen Kreisels“ in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Straße zu passieren. Er sei dabei mit dem vorfahrtsberechtigten schwarzen BMW zusammengestoßen.

Eine besondere Herausforderung waren für die Einsatzkräfte, so Spiller, unzählige Schaulustige – zudem auch der einsetzende Berufsverkehr. Man habe versucht, schnell Einsatzfahrzeuge so zu positionieren, dass keine Schaulustigen das eigentliche Geschehen hätten betrachten können. Das diene dem Schutz der Opfer, die durch den Unfall sowieso teils großem Stress ausgesetzt seien.

Abschlepper mussten kommen

Für die Feuerwehr galt es, auslaufende Betriebsstoffe zu binden sowie die Einsatzstelle zu reinigen. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Salzgitter mit beiden Wachen auch der Rettungsdienst sowie die Polizei. Beide Fahrzeuge seien wirtschaftlicher Totalschaden und hätten mit einem Abschlepper abtransportiert werden müssen, so die Polizei. Die Schadenshöhe könne derzeit nicht beziffert werden.

lux

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de