Zwei Optionen für Nachnutzung des Impfzentrums Salzgitter

Das Impfzentrum an der Hans-Birnbaum-Straße schließt am 30. September, diese Bundesentscheidung steht fest. Einen Gebäudeleerstand soll es aber nicht geben, so die Stadt. „Der Auto-Service-Park an der Neißestraße platzt aus allen Nähten, der Wasserstoff-Campus Salzgitter sucht Räume für ein Informationszentrum – zwei attraktive Nachnutzungsmöglichkeiten, die ich dem Rat vorschlagen werde“, wird Oberbürgermeister Frank Klingebiel in der Mitteilung zitiert. Der Rat tagt am 29. September.

80.000 Impfdosen verabreicht

Im Gebäude an der Hans-Birnbaum-Straße war seit Ende 2020 das Impfzentrum untergebracht, mehr als 80.0000 Impfdosen wurden dort direkt vor Ort, im Impfbus und durch mobile Teams verabreicht. Bis Ende September werden im Impfzentrum nur noch Zweitimpfungen vorgenommen, danach ist mit der „Institution Impfzentrum“ Schluss, so die Stadt weiter. Corona-Impfungen gehörten dann zur ärztlichen Regelversorgung, die von Oktober an von mobilen Teams flankiert werde. „Die Entscheidung, die Impfzentren zu schließen, halte ich für verfrüht. Ich bin froh, dass es gelungen ist, das Land davon zu überzeugen, dass die mobilen Teams nicht nur wie ursprünglich vorgesehen für Drittimpfungen zuständig sind, sondern auch dorthin gehen können, wo sie gebraucht werden. Die Bilanz in Salzgitter zeigt deutlich, dass ein niedrigschwelliger Zugang zum Impfen wichtig ist, um möglichst viele zu erreichen“, so Klingebiel.

Der Auto-Service-Park (ASP) sei eine der am stärksten aufgesuchten Anlaufstellen der Verwaltung. Die Unterbringung im Gebäude an der Neißestraße sei schon längst nicht mehr angemessen – weder in Büros noch in Warte- und Kundenbereichen. „Mit dem Umzug werden die beengten Verhältnisse im derzeitigen ASP-Gebäude an der Neißestraße beendet sein“, sagt Klingebiel. „Das ist nicht nur ein Gewinn für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch ein Mehr an Kundenfreundlichkeit für die Bürgerinnen und Bürger.“

Informationszentrum des Wasserstoff-Campus: Im September 2020 hätten die Stadt, das Land, das Fraunhofer-Institut sowie die Unternehmen Salzgitter AG, MAN Energy Solutions SE, Robert Bosch Elektronik, Alstom Transport Deutschland und WEVG Salzgitter die Kooperationsvereinbarung zum Wasserstoff-Campus Salzgitter unterzeichnet. Ein Verbund, der den Transformationsprozess der Industrie intensiv begleiten und gestalten wolle. Erste Projekte seien auf den Weg gebracht, ein Wichtiges folge nun, denn was sich hinter dem Begriff „Wasserstoff-Campus“ verberge, bleibe noch recht abstrakt. Mit dem geplanten Informationszentrum solle sich das ändern.

Dort solle anschaulich Wissen über Wasserstoff als wichtiger Energielieferant für Wirtschaft und Verkehr vermittelt werden. Neben Angeboten zur beruflichen Aus- und Weiterbildung solle die Infostelle allen Interessierten offenstehen.

