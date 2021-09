Schwerer Raub auf Westerlinder Tankstelle - Täter auf der Flucht

Drei männer erbeuteten Tabakwaren und Bargeld an einer Tankstelle in Westerlinde. Die Polizei ist auf Hinweise der Bevölkerung angewiesen.(Symbolbild)

Zu einem schweren Raubüberfall ist es in der Nacht zu Donnerstag, 16. September, gegen 3 Uhr in einer Tankstelle in Westerlinde gekommen. Das berichtet Matthias Pintak, Pressesprecher der Polizei Salzgitter. Eine 25-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle wurde von drei unbekannten Tätern auf den Boden gedrückt. „Die Täter erbeuteten Tabakwaren und Bargeld in unbekannter Höhe“, teilt Pintak mit.

Die Täter flüchteten in einem Auto. Die von der Polizei eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Ermittlungen der Beamten und das Auswerten der Spuren dauern an.

„Zum gegenwärtigen Ermittlungsstand können keine Angaben zu den Tatverdächtigen und dem Fluchtfahrzeug gemacht werden“, berichtet Pintak. Die Polizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen und bittet Zeugen, sich per Telefon unter der Nummer 05341 18970 zu melden.

