Handfester Streit eines Paares eskaliert in Salzgitter-Bad

Zu handfesten Streitigkeiten ist es am Sonntag gegen 1.15 Uhr zwischen einem Paar in der Veronikastraße in Salzgitter-Bad gekommen. Die 21-jährige Frau soll laut Mitteilung der Polizei den Fernseher des 32-Jährigen zerstört und ihm sowohl mit der Faust ins Gesicht geschlagen als auch in den Arm gebissen haben.

Mann soll der Frau auf Lippe und Ohr geschlagen haben

Der 32-Jährige soll im Gegenzug die 21-Jährige auf die Lippe und das Ohr geschlagen haben. Die 21-Jährige habe im Anschluss freiwillig die Wohnung verlassen. Beide seien bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet.

red

