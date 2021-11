Salzgitter. In Salzgitter-Lebenstedt sind am vergangenen Wochenende zwei unbekannte Täter in mehrere Gartenlauben eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Einbruch Salzgitter Einbruch in Gartenlauben in Lebenstedt – Polizei sucht Zeugen

Zwei unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in Salzgitter Lebenstedt in einem Kleingartenverein in der Feldstraße eingebrochen. Laut der Polizei entwendeten die Einbrecher ein elektronisches Gerät im Wert von 500 Euro.

Der Tatzeitraum ist zwischen Samstag, 6. November, um 14 Uhr und Montag, 8. November, um 10.45 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster sowie eine Tür auf und brachen so in zwei Gartenlauben ein.

Die Polizei bittet nun Personen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Geschehen geben können, sich unter 05341/18970 zu melden.

red

