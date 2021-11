„Weihnachtssingen Salzgitter“ – jeder kann mitmachen

Salzgitter. Videos können Teilnehmende bis zum 1. Dezember an die Projektgruppe schicken. Am Ende gibt es einen Zusammenschnitt.

Der Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter und die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH (WIS) laden in der Adventszeit alle Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner zum Mitsing-Projekt „Weihnachtssingen Salzgitter“ ein. Das Ziel: Ein gemeinsamer Online-Chor, mit viel Spaß für die Teilnehmenden und weihnachtliche Stimmung bei den Zuhörenden zu Hause an den Computer-Bildschirmen.

Alle können mitsingen, sich dabei filmen und die Aufnahme einschicken

Zu diesem Zweck wurde ein Medley bekannter Weihnachtslieder zusammengestellt, das in Form eines Karaoke-Videos im Internet unter www.weihnachtssingen-salzgitter.de abrufbar ist, wie die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter mitteilt. Alle sind aufgerufen, kräftig mitzusingen, sich dabei zu filmen und die Aufnahme bis zum 1. Dezember an die Projektgruppe zu schicken. Die Kontaktdaten und weitere Informationen finden sich auf der Internetseite. Aus diesen Einsendungen wird dann ein Zusammenschnitt angefertigt, heißt es in der Mitteilung. Entstehen soll der größte Weihnachtschor, den es in Salzgitter jemals gegeben hat. Das fertige Video mit allen Beiträgen soll kurz vor Weihnachten veröffentlicht werden.

„Es werden keinerlei Vorkenntnisse im Singen oder Notenlesen benötigt“

„Wir möchten allen, die sich mit Salzgitter verbunden fühlen, eine stimmungsvolle Aktion bieten und für ein Gemeinschaftsgefühl in der Stadt sorgen“, so der Initiator des Projekts, Dr. Björn Gläser von der WIS. „Alle sind herzlich eingeladen, mitzusingen“, ergänzt Jens Bogdan vom Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter, der die Projektgruppe zusammengestellt hat. Britta Rex und Martin Krüger-Düsenberg von der städtischen Musikschule, die das Weihnachtsmedley arrangiert und eingespielt haben, betonen: „Wichtig ist uns, dass wirklich jede und jeder mitmachen kann.“ Ihre Kollegin Sabine Petter bestätigt: „Es werden keinerlei Vorkenntnisse im Singen oder Notenlesen benötigt.“ Harald Baumgartner, der als Veranstaltungstechniker des Fachdiensts Kultur für die technische Umsetzung verantwortlich ist, ergänzt: „Ich freue mich besonders auf lustige und kreative Einsendungen der Teilnehmenden.“

Alle Details zu der Aktion einschließlich einer genauen Anleitung zum Mitmachen finden sich auf www.weihnachtssingen-salzgitter.de.

red

