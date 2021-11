Mehrere Container fangen in Lebenstedt Feuer – Zeugen gesucht

Aus bislang nicht geklärter Ursache sind mehrere Papiercontainer in der Wehrstraße am Sonntag, 21. November, gegen 23.25 Uhr in Brand geraten, wie die Polizei Salzgitter informiert. Durch die alarmierte Feuerwehr konnten die Brandherde gelöscht werden. Dennoch entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro.

Bei einem weiteren Feuer in Salzgitter Lebenstedt in der Konrad-Adenauer-Straße wurden am Montag, 22. November, gegen 2 Uhr zwei Kunststoff-Müllcontainer durch einen Brand beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro.

Die Polizei leitete jeweils Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

Täter beschädigen Tesla in Lebenstedt

Unbekannte Täter haben am Sonntag, 21. November, im Zeitraum von 18.30 bis 22.30 Uhr einen Pkw Tesla beschädigt. Das Auto stand am Straßenrand in der Straße Hinteres Ostertal in Lebenstedt. Darüber informiert die Polizei. Demnach beschädigten die Täter mittels eines Steines die Heckscheibe und die Heckklappe. Es entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro.

Zeugenhinweise sind an die Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 zu richten.

Unbekannte klauen Auto vom Parkplatz

Täter haben einen auf einem Parkplatz vor einer Werkstatt im Gesellensteig in Lebenstedt abgestellten VW T 3 im Zeitraum vom Samstag, 20. November, 10 Uhr bis Sonntag, 21. November, 10.50 Uhr geklaut.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Tat nicht angemeldet, teilt die Polizei in Salzgitter mit. Es entstand ein Schaden von ungefähr 4000 Euro.

Zeugen sollen sich bei der Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 melden.

