27-Jährige aus Lengede wird Guidos Deko-Queen

Lengede/Salzgitter. Eine 27-Jährige aus Lengede hat in der Sendung Guidos Deko-Queen gewonnen. Sie hat in kürzester Zeit ihr Esszimmer mit 2500 Euro umgestaltet.

Die Themen „Spanien/mediterran/bunt“ und „Ein herbstlicher Abend unter Freunden“ unter einen Hut, oder besser gesagt: dekorativ und geschmackvoll in ein Esszimmer zu bekommen, scheint auf den ersten Blick nicht einfach. Alarah Huppertz hat aber genau das bravourös gemeistert – und wurde vergangenen Freitag im Fernsehen zu „Guidos Deko-Queen“ gewählt. Ihr Gewinn: 2500 Euro.

2020 kaufte sie mit ihrem Freund ein Haus

Eigentlich hatte die 27-Jährige, die in Sauingen aufgewachsen ist, bis vor rund einem Jahr mit Dekoration und Interior-Design nicht wirklich viel am Hut. „Interessant fand ich es schon, aber ich hatte weder die Zeit noch den Raum dafür.“ Dann aber hat sie sich Ende 2020 gemeinsam mit Freund Tobi Wohlrab ein 230 Quadratmeter großes Haus in Lengede gekauft. Ihr neues Heim, Baujahr 1928, erhielt den Namen Villa Mathilde (in Anlehnung an den berühmten Schacht Mathilde) und wird seitdem in Eigenregie umgebaut. „Wir sind noch komplett am Renovieren“, berichtet Huppertz. Die erste Etage sei zwar fertig, nun werde ein Stockwerk weiter oben gewerkelt.

Das Esszimmer von Alarah Huppertz und Tobi Wohlrab in der Villa Mathilde sah auch schon vor der Umgestaltung sehr einladend aus. Foto: Privat

Fernsehen schrieb Alarah Huppertz an

Einen kleinen Einblick in den Umbau gibt das junge Paar auf ihrem Instagramkanal „villa.mathilde“. Das blieb auch dem Fernsehen nicht verborgen. Alarah Huppertz wurde angeschrieben, ob sie nicht Lust habe, bei „Guidos Deko-Queen“ mitzumachen – einer Show mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer, die im Nachmittagsprogramm von Vox läuft. „Ich musste mich dann aber noch richtig bewerben.“ Und sie wurde genommen. Bereits im September gab es zwei Drehtage.

Es wurde online bestellt und dann eingekauft

An der Seite der gebürtigen Salzgitteranerin: ihre Schwester Christin als Helferin. Gemeinsam wurde innerhalb kürzester Zeit das Esszimmer der Villa Mathilde umgestaltet, denn dort sollte der spanische, mediterrane, bunte Abend dekorativ umgesetzt werden. Mit 2500 Euro Budget wurde an einem Tag regional online bestellt, am anderen fuhren die Schwestern selbst einkaufen. Das Fazit von Alarah Huppertz: Spaß hat es gemacht.

„Aber in der kurzen Zeit kriegt man ein Zimmer nicht hundertprozentig so eingerichtet, wie man möchte.“ Trotzdem: Ihr Geschmack hat sich durchgesetzt - bei Guido Maria Kretschmer und den vier anderen Teilnehmerinnen. Was sie mit dem Geld machen möchte? „Ach, das hat schon längst der Fliesenleger bekommen.“ Streambar ist die Sendung auf TV Now.

