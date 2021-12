„Bilder der Weihnacht“: Pfarrer rockt in Salzgitteraner Kirche

Siehst du die Sterne am Himmel stehen? Was für eine Frage! Was wäre die (Vor-) Weihnachtszeit ohne einen Konzertbesuch beim Rockpfarrer Clemens Bittlinger? Bereits lange geplant, geriet das Konzert des rockigen Kirchen-Liedermachers auf der Zielgeraden ins Wanken: Eine neue Mutation der Corona-Pandemie zeigt sich auf dem Vormarsch und verlangte bei dem gemeinsamen Orga-Team aus der St.-Markus-Gemeinde und der Apostelgemeinde noch kurzfristig ein planerisches Umdenken. Aus eins mach zwei hieß es – und dann kam noch ein „Plus“ dazu: Zwei Konzerte an einem Abend unter den 2G-plus-Regeln wurden organisiert, um die gewohnt große Fangemeinde des Buchautoren und Liedermachers unter strengen Abstandsregelungen lenken zu können.

Das Programm hat 20-jähriges Jubiläum

Der Rockpfarrer aus Rimbach im Odenwald ist nicht nur seit mehr als 30 Jahren durch zahllose Konzerte bei den deutschen evangelischen Kirchentagen weithin bekannt. Wiederkehrend in zahllosen Kirchen der Region zu hören, gastierte er auch in der Lebenstedter St.-Paulus-Kirche in den vergangenen Jahren mehrfach. Mit seinem Programm „Bilder der Weihnacht“ feiert er 2021 sein 20-jähriges Jubiläum. Aber was gibt es denn zur Weihnachtsstory noch Neues zu sagen, was Menschen in die Kirche locken würde? Genau da liegt des Geheimnis: Als Akustik-Krippe projiziert Bittlinger ein musikalisches Krippenbild mit Songs und Instrumentalstücken im Celtic-Pop-Stil auf die Bühne. „Die Weihnachtsgeschichte könnte überall spielen“, betont Bittlinger. Als langjähriger Botschafter der Christoffel-Blindenmission (CBM) bereicherte er das Konzert mit Bildern aus Indien.

Musikalisch zur Seite stand ihm sein Team mit Keyboarder David Plüss, Percussion Helmut Kandert, Jean-Pierre Rudolph (Geige) und Sängerin Lara Hermann. Nicht zum Einsatz kam der Kirchenchor aus Lesse, dessen Part wegen Corona ausgebremst wurde. Dennoch: Alle gemeinsam folgten dem so geheimnisvollen Stern und machten sich auf den Weg zur Krippe, als Bittlinger die Weihnachtsbotschaft mit einfühlsamen Texten in die Gegenwart transportierte.

Mitsingen nur mit Mundschutz erlaubt

Mitsingen – so wie bei Bittlinger-Konzerten bislang immer möglich – war Freitagabend nur mit Mundschutz erlaubt. Aber als evangelischer Pfarrer hielt Bittlinger auch das Geheimnis des Weihnachtsfestes parat: „Umso prunkvoller wir es ausrichten, desto ärmer wird es!“ Doch in der Weihnachtsgeschichte geht es auch um Machterhalt und Kindermord. Warum feiern wir den „heiligen“ Abend, wo uns sonst doch nichts mehr heilig ist? Das war schwere Gedankenkost für das fröhliche Familienfest.

In gesprochener Prosa wechselten die Protagonisten zwischen Instrumentalstücken und Songs. Das Konzert endete nicht ohne dreifache Zugabe. Begleitet von seinem festen Konzertabschluss, dem Segenslied „Sei behütet“, zog es das Publikum in die sternenklare Nacht.

