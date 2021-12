Lebenstedt. Sie hat ihren Arbeitsplatz im Medienzentrum im Alten Dorf in Lebenstedt. Sie steht Schulen und Kitas zur Seite und bietet auch Sprechstunden.

Im Medienzentrum Martina Weber ist medienpädagogische Beraterin in Salzgitter

Das Medienzentrum der Stadt Salzgitter kann ein neues Mitglied im Team begrüßen. Martina Weber ist Lehrkraft an einer Berufsbildenden Schule (BBS) und seit kurzem medienpädagogische Beraterin des „Niedersächsisches Landesinstitutes für schulische Qualitätsentwicklung“ (NLQ) für die Stadt Salzgitter. Das berichtet die Verwaltung.

Weber ist demnach gebürtige Salzgitteranerin, die nach einer kaufmännischen Ausbildung Wirtschaftspädagogik studiert hat und seit 2000 an einer BBS unterrichtet. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit lägen in der Begleitung und Erstellung von Medienbildungskonzepten für den Digitalpakt und mobiles Lernen mit digitalen Medien und dem wichtigen Thema Datenschutz an Schulen.

Es wird Fortbildungen geben

Bei Fragen in der Weiterentwicklung der Medienausstattung, und bei Umsetzung von Qualitätsstandards für die Vermittlung von Medienkompetenz stehe sie den Schulen und Kindertagesstätten in der Stadt zur Seite. Ab 2022 biete sie auch medienpädagogische Fortbildungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen an.

Jeannette Rische vom Medienzentrum freut sich über die fachkompetente Kollegin und wird so zitiert: „Martina Weber ist ein großer Zugewinn für das Medienzentrum. Wir werden mit ihr in Zukunft flächendeckend Projekte für und mit Schulen realisieren. Die Medienberaterinnen und -berater vom NLQ bilden ein großes Netzwerk in Niedersachsen, auf das wir mit ihr zugreifen und von dem Salzgitter profitieren kann.“

Sprechstunden nach Vereinbarung

Martina Weber habe ihren Arbeitsplatz im Medienzentrum im Alten Dorf in Lebenstedt. Mittwochs biete sie eine Sprechzeit an. Aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage sei dies zurzeit nur nach Vereinbarung möglich.

Weitere Infos unter (05341) 8394153 und per E-Mail an Stadtbildstelle@stadt.salzgitter.de sowie online unter diesem Link https://www.salzgitter.de/kultur/medienzentrum.php

