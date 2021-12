Kontrolle verloren: Autofahrer fährt gegen Hauswand in Salzgitter

Ein 50-jähriger Fahrer eines Pkw hat beim Verlassen eines Grundstückes am Heckenrosenweg am 8. Dezember gegen 14 Uhr einen von links kommenden 43-jährigen Fahrer eines Pkws übersehen. Darüber informiert die Polizei Salzgitter.

Bei dem Zusammenstoß wurden beiden Männer laut Polizei leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe beträgt circa 25.000 Euro.

Lesen Sie auch:

Fahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Hauswand

Ein 66-jähriger Fahrer eines Pkw ist am Mittwoch, 15. Dezember, gegen 15.40 Uhr auf der Straße Vor der Burg in Richtung Salzgitter-Gebhardshagen gefahren. Nach einer dortigen Verkehrsinsel hat der Fahrer laut Polizei die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr und den angrenzenden Grünstreifen. Im Einmündungsbereich der Straße Am Dorfrand hat sich das Fahrzeug gedreht und ist rückwärts gegen ein dortiges Mehrfamilienhaus gerutscht.

Sowohl am Fahrzeug als auch an der Hausfassade entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

