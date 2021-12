Unbekannte verletzen in Salzgitter Taube mit Böller

Lebenstedt. Wieder ist in Salzgitter eine Taube offenbar gequält worden. Dieses Mal mit einem Böller.

Nachdem in der vergangenen Woche zahlreiche Tauben vermutlich mit Rattengift vergiftet worden sind, haben am Montag unbekannte Täter ein Tauben-Küken vermutlich mit einem Böller schwer verletzt. Das meldete Inga Gröschler von den Taubenengeln des Vereins „Stark für Tiere“. Sie sei noch immer fassungslos und vermute, dass das Tier aus dem Nest gefallen war und dann von den Tätern auf einen Böller gesetzt wurde. „Die Beine sind mehrfach gebrochen, der Schnabel ist gebrochen, es hat am ganzen Körper Blutergüsse“, schilderte die Tierschützerin.

Zeugen hätten am Montag im Bereich des Supermarktes gegenüber des Rathauses einen lauten Knall gehört und dann das Küken entdeckt. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Zwei Männer brachten die schwer verletzte Taube auf Bitten der Taubenengel direkt zum Tierarzt, um keine Zeit zu verlieren. „Dass sie noch lebt, ist ein Wunder“, sagt Inga Gröschler.

