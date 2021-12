Helmut Sauer wurde in Kattowitz geehrt

In Kattowitz, Patenstadt Salzgitters, wurde mit einem Gottesdienst, einer Podiumsdiskussion sowie einem Orchesterkonzert in der Schlesischen Philharmonie das 30-jährige Bestehen des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen (VdG) sowie der 30. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages gefeiert. Das berichtet die Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung der CDU/CSU.

Aufbauhilfe geleistet

Mit der höchsten Ehrung des Verbandes, der Verdienstmedaille, wurde der vieljährige Bundestagsabgeordnete (1972-1994) und CDU-Kreisvorsitzende (1971-1994) Helmut Sauer (Salzgitter, früher Lengede) ausgezeichnet. Als Bundesvorsitzender der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung in der CDU/CSU, Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen und Landesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien im Patenland Niedersachsen hatte Sauer dem späteren ersten VdG-Vorsitzenden Johann Kroll (Gogolin) in der Gründungsphase des Verbandes auch vor Ort Aufbauhilfe geleistet, so die Mitteilung. Gerade zur Zeit des Kommunismus sei dies nur heimlich und unter großer Gefahr für die beteiligten Deutschen in Schlesien, aber auch für Sauer möglich gewesen.

Vielseitige Erfahrungen

Sauer habe seine vielfältigen Erfahrungen aus dem Verbandswesen in Deutschland eingebracht und auch im Bundestag in einer vielbeachteten Rede sowie in den „Fragerunden“ mehrfach auf die Lage der Deutschen aufmerksam gemacht. Dadurch habe er satzungstechnisch, organisatorisch, aber auch finanziell viele Lösungen erreichen können.

Der VdG-Vorsitzende, Bernard Gaida (Guttentag), erinnerte an die Leistungen des Parlamentariers in Bezug auf Krankenhaus-Ausstattungen (Zülz/Biała), Erneuerungen von Kirchen (etwa Ratibor/Racibórz), Restaurierung von Kreuzweg-Stationen (Albendorf/Wambierzyce) und Gedenksteinen in seiner Taufkirche (Peterwitz/Stoszowice) sowie Ausstattung von Archiven in Breslau, heißt es weiter

Persönliche Hintergründe

Sauer betonte demnach, dass für ihn „Glaube und Heimat“ wichtige Lebensmotive seien. Er erinnerte an seine Verwandten, unter anderem den Oberpräsidenten von Oberschlesien (Oppeln), Dr. Hans Lukaschek, der in der Nazizeit dem Kreisauer Kreis angehörte, im KZ Ravensbrück inhaftiert war und später erster Bundesvertriebenenminister in Bonn unter Bundeskanzler Konrad Adenauer wurde, berichtet die Vereinigung.

Er, Sauer, habe unter anderem Lukascheks Arbeit fortgesetzt, auch in Dankbarkeit gegenüber seinen Eltern, die ihn als vier Monate alten Säugling bei der Vertreibung aus der Heimat im April/Mai 1946 gerettet hatten.

red

