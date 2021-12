Salzgitter. Die Polizei ermittelt auch nach zwei Einbrüchen. In einem Fall wurde ein Tresor entwendet. Nach allen drei Taten werden Zeugenhinweise gesucht.

In Thiede: Erneut Katalysatordiebstahl

Erneut hat es in Salzgitter einen Katalysator-Diebstahl gegeben. Nach Mitteilung der Polizei ereignete sich die aktuelle Tat in Thiede an der Breslauer Straße – im Zeitraum zwischen dem 23. und dem 28. Dezember, 11 Uhr.

Bislang nicht ermittelte Täter montierten von einem auf einer Stellfläche zwischen zwei Häusern geparkten Opel Astra den Katalysator ab und verursachten hierbei einen Schaden von mehreren hundert Euro, heißt es im Polizeibericht vom Mittwoch. Zeugenhinweise an die Polizei in Thiede unter (05341) 941730.

Einbruch

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben in Baddeckenstedt an der Straße Zur Rast in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen Heiligabend, 12 Uhr, und dem 28. Dezember, 10 Uhr.

Die Unbekannten wirkten auf die Terrassentür des Hauses ein und konnten sich auf diese Weise Zutritt in das Gebäude verschaffen, so die Polizei weiter. Anschließend durchsuchten die Täter nahezu alle Räume. Die Polizei ermittelt derzeit, ob es zu einem Diebstahl kam, und die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugenhinweise an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.

Beratung der Polizei

Mit Blick auf den Einbruch in Baddeckenstedt hat die Polizei diesen Tipp parat: Das Präventionsteam der Polizei Salzgitter bietet kostenlose Beratungstermine zum Thema Einbruchschutz an. Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Beratungstermin mit Herrn Scharf unter (05341) 1897109.

Tresor entwendet

Einen mit Bargeld und anderen Dokumenten gefüllten Tresor haben bislang unbekannte Täter in Lebenstedt am Neuen Mühlenweg im Zeitraum zwischen dem 27. Dezember, 17 Uhr, und dem 28. Dezember, 8 Uhr, bei einem Einbruch entwendet. Laut Polizei hatten die Täter zunächst gewaltsam auf die Zugangstür der Beratungseinrichtung eingewirkt und dann nach Zutritt den Tresor erbeutet.

Es entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro, heißt es weiter. Zeugenhinweise in diesem Fall an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.

red

