Lebenstedt. Gegen das Waffengesetz hat ein Mann in Lebenstedt verstoßen, den Zeugen beobachtet hatten. Die Polizei entdeckte bei ihm eine verbotenes Messer.

Die Polizei hat einen Mann in Lebenstedt kontrolliert und ihm ein Messer abgenommen. (Symbolbild)

Verstoß gegen Waffengesetz Mann hat in Salzgitter verbotenes Messer dabei

Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz muss sich ein Mann verantworten, den die Polizei nach eigenen Angaben am Samstag auf der Berliner Straße in Lebenstedt kontrolliert hat. Zeugen hatten demnach gegen 13.20 Uhr der Polizei gemeldet, dass der Mann einen Gegenstand habe, der wie ein langes Messer aussähe. Als die Polizei den Mann habe kontrollieren wollen, habe der versucht, zu flüchten. Schließlich habe sich der Verdacht auf ein Messer bestätigt, das in der Öffentlichkeit aufgrund waffenrechtlicher Bestimmungen nicht geführt werden dürfe. Es sei einbehalten worden.

Beleuchtung am Auto dunkel überlackiert

Bei einer mobilen Verkehrskontrolle hat die Polizei nach eigenen Angaben auch die Beleuchtung von Fahrzeugen unter die Lupe genommen. Dabei sei auf der Kattowitzer Straße in Lebenstedt am Samstag gegen 22.15 Uhr ein PKW aufgefallen, bei dem die Rückleuchten mit dunkler Lackfarbe überlackiert worden waren. Durch diese Manipulation werde die Leuchtkraft deutlich gemindert und die Erkennbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer erheblich erschwert, heißt es. Den Fahrzeughalter erwarte ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Zudem müsse die Beleuchtung wieder ordnungsgemäß funktionieren.

Zwei Autofahrer müssen sich Drogentest stellen

Unter Drogeneinfluss sollen am Donnerstag gegen 19 und 21.50 Uhr auf der Lichtenberger und der Peiner Straße zwei Autofahrer unterwegs gewesen sein. Ein Drogentest bei den 22 und 25-Jährigen habe den Verdacht erhärtet, so die Polizei. Es seien Blutproben veranlasst worden. Zudem hätten beide ihr Fahrzeug stehenlassen müssen.

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich zudem ein 55-jähriger Autofahrer verantworten, den die Polizei am Samstag gegen 16.10 Uhr auf der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad kontrolliert hat. Ein Atemalkoholtest habe den Wert von 2,47 Promille ergeben. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme veranlasst.

