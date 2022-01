Mehrzweckhalle Gymnastikhalle in Wartjenstedt wird zur Mehrzweckhalle

Die Gymnastikhalle in Wartjenstedt soll zur Mehrzweckhalle werden. Mit der rechtlichen Umnutzung könnten dort auch Feiern und andere Veranstaltungen, jenseits von reinen Sportevents, durchführt werden.

Wartjenstedt. Für vielseitige Veranstaltungen wird die Gymnastikhalle in Wartjenstedt in eine Mehrzweckhalle umgebaut: So sieht der Plan aus.