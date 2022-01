Salzgitter. Der Tierschutzverein Salzgitter stellt in dieser Woche Katzen vor, die ein neues Zuhause suchen. Sind Geschwister Hetti und Habbo etwas für Sie?

Habbo und Hetti sind in der Wildnis zur Welt gekommen.

Tierfreunde aufgepasst! Nicht nur Katze Doja sucht in Salzgitter ein neues Heim

Wöchentlich stellt das Tierheim Salzgitter in der Salzgitter-Zeitung ihre Tiere der Woche vor. In dieser Woche dreht sich alles ums Kätzchen. Den Kontakt zum Tierheim finden Sie hier.

Hetti und Habbo sind in Salzgitters Wildnis geboren

Der Start ins Leben hätte für die Katzen Habbo und Hetti besser sein können, denn sie wurden im Juni 2021 verwildert geboren und hatten in ihren ersten Lebensmonaten nur sehr wenig Kontakt zu Menschen. Habbo, der schwarz-weiße Kater, und seine Schwester Hetti wurden zwar von Anwohnern angefüttert und in die sicheren Hände des Tierheims übergeben, doch ein sorgenfreies Katzenleben sieht anders aus.

Dieses kleine Defizit ist laut Tierschutzverein auch jetzt noch zu spüren, wobei die trikolore Hetti ein wenig zurückhaltender daher kommt als ihr Bruder. Habbo hat Vertrauen zu seinen Bezugspersonen gefasst und lässt sich mittlerweile genüsslich das Fell kraulen. Die Tierpflegerinnen im Katzentrakt sind sicher, dass auch Schwesterchen Hetti näheren Menschenkontakt zulässt, sobald sie sich sicher und geborgen fühlt.

Die beiden Katzenkinder sind gesundheitlich in bester Verfassung. Ihre ersten Tage in der Quarantänestation haben sie gut gemeistert und konnten ohne Beanstandungen in die Vermittlungsräume des Tierheims umziehen.

Dort verbringen sie nun ihren Alltag mit Spielen, Toben, Klettern und Kuscheln. Habbo und Hetti wünschen sich ein ruhiges Zuhause, in dem eigenständiger Freigang ermöglicht werden kann. Nur zu gern möchten sie die weite Welt erkunden und spannende Abenteuer erleben. Abends möchten sie es sich dann gemeinsam mit Herrchen und Frauchen auf dem Sofa bequem machen und den aufregenden Tag bei einer wohltuenden Streicheleinheit Revue passieren lassen.

Da sie zu Artgenossen ein entspanntes Verhältnis haben, dürften auch diese bereits im Haushalt leben.

Kleini ist FIV-positiv

Kleini hat als Wildkatze gelebt. Da die schüchterne Katze FIV-positiv ist, wird ein Zuhause mit gesichertem Balkon oder Freigang und anderen Artgenossen gesucht.

Katze Kleini Foto: Tierheim

Doja ist bald ein Jahr alt

Doja ist wohl im April 2021 geboren. Sie ist eine sehr anhängliche Katze und alterstypisch verspielt. Sie braucht Artgenossen im gleichen Alter – und danach Freigang.

Katze Doja Foto: Tierheim / SZ

Rita hat Arthrose

Rita hat eine Arthrose im Halswirbelbereich und braucht Schilddrüsenmedikamente. Rita ist über 10 Jahre alt. Sie sucht ein Heim mit gesichertem Balkon oder ein Gehege.

Katze Rita Foto: Tierheim / SZ

Rynna ist Einzelgängerin

Die fast vierjährige Rynna sucht Freigang. Sie möchte gerne Einzelkatze sein. Da Rynna ein Charakterkopf ist, ist sie an manchen Tagen mit Vorsicht zu genießen. Gesucht sind katzenerfahrene Menschen

Katze Rynna Foto: Tierheim / SZ

