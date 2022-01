Pflege des Gradierpavillons soll an Stadt Salzgitter übergehen

Der Bürgerverein Bad Salzgitter hat 2009 im Rosengarten in Salzgitter-Bad in Abstimmung mit Oberbürgermeister Frank Klingebiel, dem Rat und Ortsrat Süd der Stadt Salzgitter einen Gradierpavillon errichtet. Das Bauwerk wurde komplett über Spenden aus der Bürgerschaft finanziert. Da die Unterhaltung finanziell und personell auf Dauer wie berichtet nicht mehr gewährleistet werden kann, hat der Bürgerverein den Oberbürgermeister im Mai 2021 darum gebeten, dass die Stadt die Instandhaltung und Wartung des Gradierpavillons übernimmt.

Oberbürgermeister: Rosengarten wurde aufgewertet

Dazu sagt Oberbürgermeister Frank Klingebiel in einer Mitteilung der Verwaltung: „Der Bau des Gradierpavillons durch den Bürgerverein hat zu einer wesentlichen Aufwertung des Rosengartens in Salzgitter-Bad geführt. Für das Image von Salzgitter-Bad als staatlich anerkannter Ort mit Sole-Kurbetrieb ist der Gradierpavillon ein nicht wegzudenkender Baustein, der auch für die touristische Vermarktung eine große Bedeutung hat. Dieses Ergebnis des herausragenden bürgerschaftlichen Engagements muss unbedingt weiter erhalten bleiben.“ Aus diesem Grund schlage er dem Rat der Stadt Salzgitter vor, den Gradierpavillon vom Bürgerverein zu übernehmen und zu unterhalten.

Gesamtkosten: zirka 150.000 Euro

Die geschätzten Gesamtkosten habe der Bürgerverein seinerzeit mit rund 150.000 Euro beziffert. Oberbürgermeister, Rat und Ortsrat Süd hätten dieses ehrenamtliche Vorhaben ausdrücklich begrüßt und positiv begleitet. Nach Fertigstellung habe der Bürgerverein seinerzeit den auf städtischem Grund und Boden stehenden Gradierpavillon zunächst auch unterhalten und die ständige Nutzbarkeit sichergestellt.

Wesentlicher Bestandteil der Unterhaltung seien die ehrenamtlich erbrachten Arbeitsstunden der Vereinsmitglieder gewesen. Klingebiel: „Den Mitgliedern des Bürgervereines, besonders Jürgen Prokop, gebührt großer Dank und Respekt für dieses außerordentliche ehrenamtliche Engagement.“

Nun solle die entsprechende Beschlussvorlage zur Übernahme des Bauwerks durch die Stadt am

9. Februar im Ortsrat Süd beraten und nach Beratung in weiteren Fachausschüssen in der Ratssitzung am 22. Februar final entschieden werden.

Städtischer Regiebtrieb kümmert sich aktuell

Die Betreuung des Gradierpavillons habe bereits Ende des vergangenen Jahres der Städtische Regiebetrieb (SRB) übernommen. Dabei sollen Reinigung und bauliche Unterhaltung soweit wie möglich durch eigenes Personal und bei Bedarf durch den Auftrag an Dritte erbracht werden. Der SRB sei mindestens dreimal pro Woche vor Ort, heißt es in der Stadtmitteilung.

Die technische Unterhaltung werde durch die städtische Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF) erfolgen. Der SRB und die BSF würden einen entsprechenden Kontrakt schließen.

