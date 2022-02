Polizei sucht Zeugen Trickbetrüger erbeuten Geld in einer Wohnung in Salzgitter

Trickbetrüger haben laut Polizei in Salzgitter-Bad an der Adolf-Kolping-Straße am vergangenen Donnerstag, 27. Januar, 12 Uhr, Bargeld erbeutet. Die Unbekannten hätten sich gegenüber einem 88-Jährigen als Beschäftigte eines Wasserversorgungsbetriebes ausgegeben und sich unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung verschafft.

Bewohner wird abgelenkt

Nachdem einer der Täter den Geschädigten im Badezimmer abgelenkt hatte, entwendete der zweite Täter aus dem Schlafzimmer des Mannes Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe. Die Täter flüchteten anschließend, so der Polizeibericht.

Einer der Männer wird so beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, zirka 30 Jahre alt, schlank, dunkelblonde Haare, hellblaue Arbeitskleidung. Zum zweiten Täter geben es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Beschreibung.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder auch selbst Geschädigte sind, wenden sich an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.

Die Polizei möchte insbesondere ältere Menschen sensibilisieren und auf eine solche Tat aufmerksam machen: „Bitte lassen Sie niemals fremde Personen unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung verweilen. Sollten Sie Rat und Hilfe benötigen, werden Sie gebeten, sich unverzüglich mit Ihrer Polizei in Verbindung zu setzen“, heißt es dazu im Polizeibericht.

Lastwagen verliert Diesel auf längerer Strecke

Einen weiteren Einsatz hatte die Polizei im Bereich Baddeckenstedt. Ein Lastwagen hat laut Polizei in Baddeckenstedt, auf der B6/B248 am Montag, 31. Januar, 11.50 Uhr, Dieselkraftstoff verloren. Aufgrund eines technischen Defektes hatte sich bei dem Fahrzeug ein Leitungsschlauch gelöst und Dieselkraftstoff gelang über eine längere Strecke auf die Fahrbahn, heißt es im Polizeibericht.

Fahrtende in Salzgitter-Bad

Die Dieselspur zog sich mindestens ab der A7-Abfahrt Baddeckenstedt über die B6 bis nach Salzgitter-Bad. Dort verlief die Spur weiter auf der Braunschweiger Straße bis zur Porschestraße und dann weiter auf der Dieselstraße bis zur Ecke Ottostraße, so die Polizei weiter. Dort sei der Lastwagen schließlich abgestellt worden.

Der Fahrer habe ermittelt werden können. Die Feuerwehr habe auch mit Unterstützung anderer zuständiger Stellen die Gefahrenstelle beseitigt.

Mindestens 19.000 Euro Schaden bei Unfall

Zu einem Unfall wurde die Polizei nach Salder gerufen. Bei einem Verkehrsunfall in Salder, Vor dem Dorfe, sind laut Polizei an Montag, 31. Januar, um 16.50 Uhr mehrere Menschen verletzt worden. Eine 18-Jährige habe nach Stand der Ermittlungen von der Straße Vor dem Dorfe aus mit ihrem Auto nach links in die Museumsstraße abbiegen wollen. Hierbei habe sie offensichtlich den mit seinem Auto entgegenkommenden 44-Jährigen übersehen. Trotz durch den Mann eingeleiteter Vollbremsung habe der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden können. Beide Fahrzeuge hätten abgeschleppt werden müssen.

Fünf Verletzte

Alle vier Insassen im Auto der Frau und ein Kind in dem mit drei Personen besetzten Fahrzeug des 44-jährigen Mannes seien bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Die Verletzten mussten in einem Krankenhaus behandelt werden, so die Polizei weiter. Es sei ein Sachschaden von mindestens 19.000 Euro entstanden.

Einbrüche in Salzgitter-Bad und Burgdorf

Nach zwei Einbrüchen ermittelt die Polizei Salzgitter. Nach ihren Angaben waren in Salzgitter-Bad an der Daimlerstraße zwischen Sonntag, 30. Januar, 17 Uhr, und Montag, 31. Januar, 7.30 Uhr, Unbekannte durch ein Fenster in einen Getränkemarkt eingedrungen und durchsuchten zahlreiche Schränke und Spinde. Zudem seien einige Türen aufgehebelt worden. Erkenntnisse zur Schadenshöhe und zum Diebesgut lägen noch nicht vor. Zeugen werden gesucht.

Der zweite Fall ereignete sich laut Polizeibericht in Burgdorf an der Klüterstraße am Montag, 31. Januar, zwischen 14 und 23.20 Uhr. Während der Abwesenheit der Geschädigten verschafften sich die Täter gewaltsamen Zugang durch ein Fenster und durchsuchten im Tatverlauf sämtliche Räume, erläutert die Polizei.

Ermittelt werde noch, ob die Täter Gegenstände erbeutet hätten, ebenfalls noch nicht klar sei die Höhe des Sachschadens.

Zeugenhinweise in beiden Fällen gehen an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.

