Leserumfrage: Wir suchen Salzgitters besten Döner!

„Einen Döner zum Mitnehmen, bitte!“ – Vor allem in Coronazeiten können Döner, Pizza und Co. das Highlight des Tages sein. Egal, ob es mal schnell gehen muss, die Motivation zum Kochen nicht da ist oder man ein deftiges Essen vor einer Party zu sich nehmen möchte – der Döner Kebab geht immer. Ein saftiges Fladenbrot mit Sauce, Salat, Gemüse und Dönerfleisch in vielen Variationen. Im deutschen Speiseplan hat er sich fest etabliert. Wir suchen die beliebtesten Dönerbuden in Salzgitter!

Doch woher kommt das beliebte Gericht eigentlich? Der Döner stammt aus der Türkei. So viel steht fest, doch wer den ersten deutschen Döner verkauft habe, ist laut der Webseite berlin.de unklar. Eine Geschichte besagt, dass Kadir Nurman 1972 als Erster das Fleisch in einen Fladen in Berlin steckte. Doch Nevzat Salim soll bereits im Jahr 1969 Döner in Reutlingen verkauft haben.

Schreiben Sie uns: Wo gibt es in Salzgitter die beliebteste Döner-Bude?

In Salzgitter gibt es auch Konkurrenz. Schließlich finden sich Dönerläden an vielen Ecken im Stadtgebiet. Für unsere Recherche suchen wir nun Ihre liebsten Döner-Restaurants in Salzgitter.

Schicken Sie uns dafür gern eine Mail an celine.wolff@funkemedien.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de