Umgewehte Müllcontainer beschädigen in Salzgitter ein Auto

Salzgitter. Das Unglück ereignete sich am Dienstag in Lebenstedt. In Barum stahlen Unbekannte eine Baggerschaufel. Der Polizei-Überblick für Salzgitter.

Sturmböen haben Dienstagabend in Lebenstedt mehrere Plastik-Müllcontainer auf die Straße Hirschgraben geweht und zum Teil auch umgeweht. Dabei wurde ein geparktes Auto beschädigt, teilte die Polizei mit. Polizeibeamte machten sich vor Ort nach der Alarmierung durch Anwohner gegen 20.45 Uhr ein Bild von der Lage und informierten den Halter des Fahrzeugs. Ferner wurden die Container gegen erneutes Wegwehen gesichert.

Lesen Sie weitere Polizei-Nachrichten aus Salzgitter:

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bislang Unbekannte stehlen Baggerschaufel

Von einem Grünstreifen in der Barumer Werkstraße haben bislang Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag die Schaufel eines Minibaggers gestohlen. Den Diebstahl der Baumaschine bemerkte der Besitzer am Dienstag gegen acht Uhr. Hinweise und auffällige Beobachtungen, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de