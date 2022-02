Musikschule Salzgitter – Es gibt neue Lehrkräfte

Neue Lehrkräfte und eine neue Anmeldemöglichkeit: Die Musikschule der Stadt Salzgitter erweitert ihr Angebot. Die neuen Lehrkräfte Grit Dietrich (Querflöte), Barry Cloke (Posaune, Trompete), Stefan Bolte (Kontrabass) und Uta Budzinski (Gesang, Gitarre) verstärken nach Angaben der Stadt das Team der Musikschule in der Alten Feuerwache, das sich über die Neulinge freut. Außerdem hat die Musikschule für die Außenstelle in Salzgitter-Bad mit Sonja Lee eine erfahrene Schlagzeuglehrerin gefunden. Hier wird seit Anfang des Jahres in den Räumen der Musikschule am Marienplatz 12A fleißig getrommelt, heiß es weiter.

Probeunterricht und Schnupperkurs

Wer eines der Instrumente der Musikschule in einem Probeunterricht und/oder in einem Schnupperkurs kennenlernen möchte oder sich bereits für einen Unterricht entschieden hat, kann das online machen: Die Seite der städtischen Musikschule aufrufen (https://www.salzgitter.de/kultur/musikschule.php) und sich unabhängig von Öffnungszeiten informieren oder anmelden, um dann kurze Zeit später eine Bestätigungsmail zu erhalten. Weiterhin bestehen bleibt die Möglichkeit, sich das Anmeldeformular auszudrucken (im Downloadbereich der Musikschule zu finden) und an die Musikschule zu schicken (Wehrstraße 27, 38226 Salzgitter), erklärt die Stadt.

Wer keine dieser Möglichkeiten hat, wendet sich einfach telefonisch an das Team der Musikschule und erhält das Anmeldeformular auf dem Postweg oder persönlich während eines Beratungstermins.

Weitere Informationen gibt es unter (05341) 8393387 (Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr; dienstags von 14 bis 16 Uhr; donnerstags von 14 bis 18 Uhr).

