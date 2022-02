Polizei: Unbekannte werfen Schaufenster in Salzgitter-Bad ein

Salzgitter. Die Täter stahlen in der Nacht zu Mittwoch mehrere Taschenmesser. Einbrecher in Groß Elbe waren ebenso erfolgreich. Der Polizei-Überblick.

Die Polizei berichtet am Mittwoch von einem Einbruch in Groß Elbe und einer Zerstörung in Salzgitter-Bad.

In Groß Elbe haben sich Dienstag bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße Unter dem Tannhay verschafft. Davon berichtet nun die Salzgitteraner Polizei. Zwischen 6.45 und 12.45 Uhr brachen die Täter durch ein Kellerfenster ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume des Hauses und erbeuteten Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter (05341) 18970 entgegen.

Scheibe in Salzgitter-Bad eingeworfen – Täter stehlen Taschenmesser

Derzeit unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch – laut Polizei gegen 3.45 Uhr – die Schaufensterscheibe eines Schlüsseldienstes in Salzgitter-Bad eingeworfen, vermutlich mit einem Stein. Die Schadenshöhe an der Breslauer Straße ist noch unbekannt – die Täter nahmen mehrere Taschenmesser mit. Die Polizei aus Salzgitter-Bad ist für Hinweise unter (05341) 8250 zu erreichen.

