Impfstation in Salzgitter beschmiert – Staatsschutz ermittelt

Salzgitter. Mit roter Farbe haben Unbekannte die Impfstation in der Petershagener Straße in Salzgitter-Bad beschmiert. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen im Fall der Farbschmierereien an der Impfstation in Salzgitter übernommen.

Unbekannte haben eine der Fensterscheiben der Impfstation in der Petershagener Straße in Salzgitter-Bad mit roter Farbe beschmiert. Laut Polizei Salzgitter beträgt die Schadenshöhe etwa 250 Euro. In dem Fall hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Beamten der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05351) 825-0.

18-Jähriger beleidigt Polizisten

Ein 18-jähriger Mann hat am Donnerstagabend in Lebenstedt zwei Polizeibeamte ohne ersichtlichen Grund beleidigt. Laut Mitteilung der Polizei Salzgitter äußerte er im Vorbeigehen an einem Dienstgebäude in der Joachim-Campe-Straße mehrfach ehrverletzende Beleidigungen in Richtung von Polizeibeamten. Die Polizei konnte den Mann stellen und leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein.

Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Einen 34-jähriger Autofahrer hat die Polizei in Lebenstedt am Donnerstagnachmittag wegen Fahrens unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Aufgrund seiner verdächtigen Fahrweise stoppten die Beamten den Mann im Neuen Mühlenweg. Bei einem Drogenvortest konnten diese Anhaltspunkte bestätigt werden. Die Polizei entnahm eine Blutprobe und untersagte dem Mann die Weiterfahrt.

Diebe stehlen Kupferkabel

Unbekannte sind in Oelber am weißen Wege in eine Scheune eingebrochen und haben 400 Kilogramm Kupferkabel gestohlen. Laut Polizei Baddeckenstedt brachen die Täter das Vorhängeschloss zur Scheune auf und stahlen dann die Kabel in Wert von etwa 300 Euro. Aufgrund des Gewichts der Beute kann davon ausgegangen werden, dass für den Abtransport ein Fahrzeug erforderlich war. Die Polizei Baddeckenstedt bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05345) 928690 zu melden.

