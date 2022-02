Unfall auf der B6 zwischen Posthof und Kunigunde

Kunigunde. Drei Fahrzeuge waren am Montagnachmittag an dem Unfall auf der Bundesstraße beteiligt. Ein Frau kam vorsorglich ins Goslarer Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, ereignete sich am Montag kurz vor 16 Uhr an der Bundesstraße 6 zwischen Posthof und Kunigunde. Nach Angaben der Polizei stoppte der 51-jährige Fahrer eines VW Turan auf der Bundesstraße mit der Absicht, links in einen Feldweg einzubiegen. Die Fahrerin des nachfolgenden VW Golf habe das Vorhaben erkannt und abgebremst, der ihr folgende 71-Jährige aus Salzgitter sei mit seinem Seat Arosa auf den Golf aufgefahren.

Geschätzter Schaden von rund 25.000 Euro

Die Wucht des Aufpralls schob den Golf auf das davor stehende Fahrzeug. Dabei habe die Mitfahrerin leichte Verletzungen erlitten und sei vom Rettungsdienst vorsorglich ins Goslarer Krankenhaus gebracht worden. Den entstandenen Schaden an den Unfallfahrzeugen schätzte die Polizei noch vor Ort auf rund 25.000 Euro.

Zwei Fahrzeuge werden geborgen

Zwei der Fahrzeuge hätten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden müssen. Der Turan sei fahrbereit. Die Freiwillige Feuerwehr Othfresen nahm auslaufende Betriebsstoffe auf – mit 16 Einsatzkräften war sie am Unfallort.

B6 war gesperrt

Für den Zeitraum der Rettungsarbeiten bis zur Bergung der Fahrzeuge blieb die B6 zwischen den Kreuzungen Posthof und Kunigunde für eine gute Stunde gesperrt. Es kam für Ortsunkundige zu leichten Behinderungen im Feierabendverkehr.

