Unfall: Auto und E-Scooter knallen in Salzgitter zusammen

Blaulicht in Lebenstedt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto ist es am frühen Dienstagabend in Lebenstedt gekommen. Dabei wurde der laut Polizei noch minderjährige Fahrer des E-Scooters erheblich verletzt – ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, erfasste der Pkw-Fahrer den E-Scooter um kurz nach 19 Uhr auf der Berliner Straße. Der Fahrer des Pkw stand unter Schock und wurde ebenso wie der Minderjährige ärztlich untersucht. Den genauen Unfallhergang müssen die Ermittlungen klären.

Der beteilige Pkw wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Vorübergehend kam es zu Störungen im Verkehrsfluss – die Polizei sperrte die Berliner Straße in eine Richtung, wovon auch der Busverkehr betroffen war.

