Salzgitter wird 80 Jahre alt - Sie können mitfeiern

Die Stadt Salzgitter wird am 1. April 2022 80 Jahre alt! Diesen runden Geburtstag möchten wir unter anderem mit einer Beilage in der Salzgitter Zeitung feiern. Und Sie sind eingeladen, mitzumachen.

Unser Motto: „80 Jahre Salzgitter – 80 Gesichter dieser Stadt“

Wie? Ganz einfach! Wir suchen 80 Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner – und zwar aus jedem Jahrgang von der Stadtgründung 1942 bis heute ins Jahr 2022 eine beziehungsweise einen. Sie müssen nicht in Salzgitter geboren sein, um mitzumachen. Sie sollten aber jetzt hier leben. Wir wollen mit unserer Foto-Geschichte auch zeigen, wie bunt und vielfältig diese Stadt ist. Wir wollen zeigen, was für Menschen hier leben und zuhause sind.

„80 Jahre Salzgitter – 80 Gesichter dieser Stadt“ lautet das Motto. Was Sie machen müssen, um dabei zu sein? Nicht viel! Melden Sie sich einfach bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Was wir von Ihnen benötigen, sind nur wenige Informationen – Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf und einen Satz, was Salzgitter Ihnen bedeutet. Ein Foto dazu – und fertig!

Wir suchen für jeden Jahrgang seit 1942 einen Salzgitteraner, der sich kurz vorstellt

Klar, dass bei den jüngsten Jahrgängen die Eltern aufgerufen sind, ihre Kinder bei uns anzumelden. Also: Keine falsche Scheu, machen Sie mit.

Wenn Sie dabei sein möchten, mailen Sie uns an: redaktion.salzgitter@funkemedien.de oder rufen Sie an: (05341) 409634.

