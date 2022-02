Täterduo raubt Einkaufskorb und Handtasche in Salzgitter-Bad

Zu gleich zwei räuberischen Diebstählen ist es am Mittwochmittag in Salzgitter Bad gekommen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich eine Tat gegen 12.45 Uhr in der Liebenhaller Straße am Rosengarten. Die Täter haben dort den Einkaufskorb einer 74-jährigen Frau aus der Hand gerissen und die Frau zu Boden gestoßen. Neben Bargeld und persönlichen Gegenständen erbeuteten die Täter auch EC-Karten, bevor sie in Richtung Marktplatz flüchteten.

Die zu Boden gestoßene Frau erlitt eine Platzwunde und wurde von mehreren Passanten betreut, ehe sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus kam.

94-Jähriger mit Gehstock wird die Umhängetasche gestohlen

Die zweite Tat, an der möglicherweise dieselben Täter beteiligt gewesen sind, ereignete sich um 12.15 Uhr am Stichweg zwischen der Vöppstedter Ruine und der Wiesenstraße. Nach Polizei-Angaben haben zwei unbekannte Jugendliche im Vorbeilaufen die Umhängetasche einer 94-Jährigen gestohlen, die mit dem Gehstock unterwegs war. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Die Verdächtigen sind beide männlich, zwischen 1,60 und 1,80 Meter groß und schwarz gekleidet gewesen.

In beiden Fällen bittet die Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 um Zeugenhinweise.

Fahrt unter Drogeneinfluss auf der Peiner Straße

Auf der Peiner Straße in Salzgitter-Bad hat die Polizei am Mittwochmittag einen Autofahrer angehalten, der unter Drogen stand. Wie die Polizei berichtet, deuteten schon vor der Kontrolle erste Anzeichen auf Drogenkonsum hin. Nachdem der Drogenschnelltest Klarheit schaffte, wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

