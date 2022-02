Heftiger Mini-Sturm kappt Stromleitung in Baddeckenstedt

Ein starker, aber kurzer Sturm hat Baddeckenstedt laut Feuerwehr am Donnerstagabend in Atem gehalten. Das teilt die Feuerwehr mit. Die Böen brachten gegen 19 Uhr einen massiven Baum in Oelber zu Fall, dabei ist eine Stromleitung gekappt worden. Auch in Haverlah musste die Feuerwehr ausrücken.

Wie die Feuerwehr berichtet, stürzte in der Lichtenberger Straße in Oelber eine große Birke um. Dabei wurde laut Feuerwehr auch die Oberleitung eines Stromanschlusses des angrenzenden Wohnhauses sowie ein Zigarettenautomat zerstört. Nach der notwendigen Stromabschaltung durch den Stromversorger zerlegten die Feuerwehren aus Oelber, Baddeckenstedt und Haverlah den Baum und räumten die Straße frei. Dieser Einsatz dauerte gut drei Stunden.

Mini-Sturm über Baddeckenstedt kappt Stromleitung Mini-Sturm über Baddeckenstedt kappt Stromleitung Die Feuerwehr Baddeckenstedt war in Oelber im Einsatz. Zunächst musste der Strom abgeschaltet werden, bevor der Baum geräumt werden konnte. Foto: Feuerwehr Baddeckenstedt

Geäst blockiert Kreisstraße 81 bei Haverlah – Feuerwehr räumt

Ein weiterer Sturmeinsatz lief parallel am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 81 bei Haverlah. Hier musste die Ortsfeuerwehr Steinlah die Straße von Geäst freiräumen, das der Sturm auf die Straße krachen lassen hatte. Gegen 22 Uhr konnten alle freiwilligen Einsatzkräfte den Einsatz beenden.

