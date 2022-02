Salzgitter: Unbekannte werfen Fenster eines Autohauses ein

Salzgitter. Die Salzgitteraner Polizei sucht Zeugen – und ermittelt noch, ob die Täter in das Autohaus an der Watenstedter Straße eingestiegen sind.

In Watenstedt haben Unbekannte am Wochenende eine Fensterscheibe eines Autohauses eingeworfen. Die Salzgitteraner Polizei ermitteln. (Symbolbild)

Polizei in Salzgitter

In Watenstedt haben Unbekannte am Wochenende das Fenster eines Autohauses in der Watenstedter Straße zerstört. Die derzeit noch unbekannten Täter nutzten dafür wohl einen Stein, um die zur Straße gelegene Scheibe einzuwerfen. Laut Polizei soll das zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, passiert sein.

Ob die Täter das Autohaus betraten, ermittelt die Polizei noch. Feststeht wiederum: Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

red

