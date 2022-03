Kochen, Cocktails und dazu noch Reisen: Männerkreis Othfresen

Othfresen. Sieben Männer stehen in Othfresen regelmäßig am Herd und laden einmal im Jahr auch ihre Partnerinnen zum selbstgekochten Mehrgänge-Menü ein.

Wirbeln in der Küche: (von links) Marc Sander, Bernd Heinecke und Söhnke Leifeld.

Wenn Frauen kochen, gibt es ein Mittagessen. Aber wenn die Mitglieder des Evangelischen Männerkreises Othfresen kochen, gibt es stets ein Mehrgänge-Menü, eine kulinarische Reise, die im alljährlichen Wechsel die Partnerinnen jener illustren Männer-Gruppe durch die Küchen aller Herren Länder führt. So auch jetzt, als der legendäre Koch-Termin wieder mal im Jahresprogramm stand.

Diesmal ging es nach Frankreich

Nach den kulinarischen Reisen der Vorjahre, die mit „Birani“ und „Malai Kofta“ nach Indien führten oder ein anderes Mal mit „Pelmenis“ und „Wolga-Wels“ die russische Küche nach Othfresen holte, führte der aktuelle Abend Marc Sander und seine Mannen nach Frankreich. Auf eine Bouillabaisse mit Sauce Rouille und Baguettes folgte ein Salat nach Nizza-Art, das geschmorte Huhn Coq au Vin als Klassiker der französischen Küche vor einer Bon Surpriese als Dessert: frittiertem Eis auf einem Waldbeerenspiegel. Bei der Fülle an Köstlichkeiten, deren Zubereitung und die Menüfolge sich – typisch französisch – über mehrere Stunden fast bis Mitternacht hinzogen, ging die abschließende Käseplatte komplett unter.

Frische Produkte sind gefragt

Dabei setzt der Kreis immer auf absolut frische Produkte – da ist kaum ein Weg zu weit, wenn es beispielsweise darum geht, für die Bouillabaisse den absolut besten Seeteufel und Petersfisch zu kaufen. Ja, das Männerkochen für die Liebsten ist alljährlich im Februar Kult und einzigartig unter den evangelischen Männerkreisen – zumindest in der Braunschweiger Landeskirche. So wurde es den sieben Mitgliedern immer wieder versichert. Gegründet hat sich der Kreis vor 21 Jahren, nach der Anregung des damaligen Othfresener Pfarrers Jürgen Zimmermann. Hier und da änderten sich die Mitglieder, aber der heutige Kern, bestehend aus Marc Sander, Bernd Heinecke, Klaus Deutschmann, Söhnke Leifeld, sowie den drei Brüdern Erich, Uwe und Jörg Wellegehausen, bilden seit Jahren den harten Kern.

Seit 20 Jahren wird das Kirchenjahr mitgestaltet

Mit vielerlei Aktionen gestalten die Akteure seit 20 Jahren das Othfresener Kirchenjahr mit – sei es mit einer Cocktail-Bar zum Erntedankfest und zum Walpurgismarkt, einem besonderen Gottesdienst zum „Männersonntag“ oder als Abordnung der Kirchenmannschaft, bei „Spiele ohne Grenzen“ beim Othfresener Dorffest. Die monatlichen Treffen, immer am ersten Montag im Monat, 19.30 Uhr im evangelischen Gemeinderaum, Sölg 4, sind gesetzt. Vorträge und Fahrten kommen hinzu, wenn die Veranstaltungsvielfalt unter dem Dach der Kirche nach außen repräsentiert werden soll. Im September erfüllten sich die Mannen einen Traum und reisten für ein einwöchiges Whisky-Tasting nach Schottland. „Wir werden oft komisch angeschaut, wenn wir erzählen, wir sind ein evangelischer Männerkreis und kein Kegelclub. Das wollen die Leute meist gar nicht glauben“, sagt Marc Sander. Weitere Unternehmungen sind in Planung. Eine Weinprobe in Italien wäre eine Idee. Vielleicht sogar als Pilgerfahrt – denn die Kirche soll ja schließlich im Boot bleiben.

