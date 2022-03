Unbekannte stehlen Corona-Schnelltests aus Lebenstedter Schule

Die Polizei Salzgitter bittet um Zeugen zu mehreren Taten: Zu Einbruchsdiebstählen in Lebenstedt und Gebhardshagen sowie zu Schmierereien an einer Lebenstedter Schule. (Symbolbild)

Unbekannte Täter haben sich am Wochenende Zugang zu einer Lebenstedter Schule in der Straße An der Windmühle verschafft und mehrere hundert Schnelltests erbeutet. Die Täter stiegen laut Polizei durch ein Fenster – und zwar zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 6 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

Täter stehlen alkoholische Getränke in Gebhardshagen

Bei einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt am Hagenmarkt in Gebhardshagen haben Täter eine noch unbekannte Anzahl an alkoholischen Getränken gestohlen. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Unbekannten eine Schiebetür des Marktes aufgehebelt haben. Die Tat soll sich zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 3 Uhr nachts, ereignet haben. Es wird derzeit von einem Schaden in einer Höhe von mindestens 1.500 Euro ausgegangen. Zeugenhinweise sind an die Polizei Gebhardshagen unter (05341) 867240 zu richten.

Täter besprühten eine Fassade in Lebenstedt

Die Fassade einer Schule am Hans-Böckler-Ring in Lebenstedt ist durch mehrere Graffitis beschmiert worden. Polizeiangaben zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Die Unbekannten nutzten dafür das Wochenende. Zeugenhinweise: (05341) 18970.

