Suchthilfe Salzgitter bietet nicht nur Gespräche

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen wirken sich auf die menschliche Psyche aus. Social Distancing oder Homeoffice bei gleichzeitiger Kinderbetreuung bringen viele an ihre Grenzen, heißt es in einer Mitteilung der Awo. Oft würden Belastungen wie diese kompensiert durch Alkohol, illegale Drogen oder Zeit an der Spielekonsole. Irgendwann dränge sich dann die Frage auf: Bin ich etwa schon süchtig? Ehe Betroffenen jedoch bereit seien, sich Hilfe zu suchen, vergingen Monate oder sogar Jahre, da sie Angst hätten, was sie in einer Suchtberatungsstelle erwarte.

Berufliche und private Probleme häufen sich

Währenddessen könnten sich die beruflichen und privaten Schwierigkeiten häufen. Martin Gabka, Leiter der Awo-Salto Suchthilfe Salzgitter, klärt auf: „Wenn sich zum Beispiel aus dem Feierabend-Bierchen zur Entspannung ein größerer Alkoholkonsum entwickelt, der nicht mehr kontrolliert werden kann, und dadurch die Gesundheit oder die allgemeine Leistungsfähigkeit nachlässt, entstehen Probleme, bei deren Lösung wir helfen.“ Darüber hinaus kämen auch Menschen in die Suchtberatung, die durch Glücksspiel, Drogenkonsum oder exzessive Mediennutzung in Schwierigkeiten geraten seien.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beratungsinhalte seien neben den gesundheitlichen Folgen von Suchtmittelkonsum auch Sorgen um den Erhalt des Arbeitsplatzes, innerfamiliäre Konflikte oder finanzielle Schwierigkeiten. „Einige möchten aber auch einfach nur ihren Führerschein wiederbekommen“, so Gabka. Oft erlebten die Ratsuchenden in vertraulichen, unter die Schweigepflicht fallenden Gesprächen in der Awo-Salto zum ersten Mal, dass ihnen wertungsfrei zugehört werde und sie offen über ihre Fragen und Sorgen reden könnten.

Beratungsstelle vermittelt auch in Therapie

Sollte sich herausstellen, dass jemand eine Sucht entwickelt hat, vermittele die Beratungsstelle auch in Therapie. „Wir beraten auch Angehörige, wie sie sich im Umgang mit der betroffenen Person richtig verhalten und sich selbst dabei aber auch nicht vergessen.“ Nach einigen Einzelberatungsgesprächen gebe es eine Einladung in die professionell geleitete Angehörigengruppe für den Austausch und die gegenseitige Stärkung.

Die Awo-Salto Suchthilfe sei auch in der Suchtprävention aktiv und informiere in Schulen über Gefahren von Suchtmittelkonsum. Darüber hinaus besuchten die Mitarbeiter in besonderen Situationen Suchterkrankte zu Hause. „Im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens erhalten Menschen Hilfe, die durch ihre Suchterkrankung Unterstützung in der Bewältigung ihres Alltags benötigen“, so Gabka. Im Bereich SaltoFLEX arbeite die Einrichtung mit Familien, in denen das Thema Suchtmittelkonsum oft schon zu weitergehenden Problemen geführt habe.

Beratungstermine können unter (05341) 1885975 oder per Mail an salto@awo-bs.de vereinbart werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de