Vermeintliche Schrottsammler stehlen Bargeld in Salzgitter

Uhren und Bargeld in Wert von mindestens 1.800 Euro haben Trickbetrüger in Salzgitter-Bad erbeutet.

Zwei Trickbetrüger haben sich am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr in der Franz-Zobel-Straße in Salzgitter-Bad gegenüber einem 89-jährigen als Schrottsammler ausgegeben. Sie gelangten laut Polizei unter diesem Vorwand in sein Wohnhaus. Einer der Täter lenkte den Senioren ab. In diesem Zeitraum habe der zweite Täter das Wohnhaus nach Wertgegenständen abgesucht.

Die Täter erbeuteten Bargeld und Uhren und verursachten hierbei einen Schaden von mindestens 1.800 Euro.

Versuchter Einbruch in Lebenstedt

Einbrecher haben zwischen vergangenen Dienstag, 12 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, in Lebenstedt versucht, ein Fenster des Reihenhauses im Moränenweg aufzuhebeln, scheiterten jedoch an dem Vorhaben. Laut Polizei drangen sie nicht in das Wohnhaus ein. Es entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro. Zeugen können sich an die Polizei Salzgitter unter (05341) 1897-0 richten.

