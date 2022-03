Jugendliche attackieren 14-jähriges Mädchen in Salzgitter

Eine Gruppe Jugendlicher hat in Salzgitter-Lebenstedt ein 14-Jähriges Mädchen durch körperliche Angriffe verletzt. Die Tat ereignete sich laut Polizei am Freitagmittag gegen 12.50 Uhr an einer Bushaltestelle in der Martin-Luther-Straße.

Die 14-jährige Schülerin hatte sich nach der Schule an der Bushaltestelle aufgehalten, als eine Gruppe männlicher Jugendlicher den Bereich passierte. Nachdem einer der jungen Männer das Opfer mit einem E-Scooter im Vorbeifahren „gestriffen“ hatte, kam es zunächst zu einem verbalen Konflikt, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete.

Das Mädchen wurde unter anderem zu Boden geschubst, in den Schwitzkasten genommen und mit dem Kopf gegen die Glasscheibe der Bushaltestelle gestoßen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter (05341) 1897-0, zu melden.

Mann rast in Parkplatz von Autohaus

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ist es am Freitagabend an der Kreuzung zwischen der Peiner Straße und der Kanalstraße in Lebenstedt gekommen. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Braunschweig befuhr laut Polizei mit seinem Wagen die Kanalstraße aus Hallendorf kommend in Richtung Salzgitter-Lebenstedt. An der Kreuzung zur Peiner Straße wollte er nach rechts in diese abbiegen, verlor jedoch aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Auf dem angrenzenden Grundstück eines Autohauses kollidierte er schließlich mit einem dort zum Verkauf stehenden Auto.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholeinfluss beim Unfallverursacher fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde jedoch niemand.

