Mann schlägt auf Polizisten in Salzgitter ein

Ein 31-jähriger Mann hat am Montag in Lebenstedt auf einen Polizisten eingeschlagen und diesen im Gesicht verletzt. Das berichtet Salzgitters Polizeisprecher Matthias Pintak. Zudem habe eine 30-Jährige einen Beamten gekniffen.

Die Polizei war am Montag gegen 16.20 Uhr in die Berliner Straße gerufen worden – dort sollte es zu einer Körperverletzung gekommen sein. Beim Überprüfen des Beschuldigten stellte sich heraus, dass gegen den 31-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. „Im weiteren Einsatzverlauf“, berichtet die Polizei, habe der Mann dann einen Polizisten verletzt – die 30-Jährige „durch Kneifen auf einen Polizeibeamten eingewirkt“.

Die Polizei brachte beide zur Dienststelle. Nach der Bezahlung eines „haftbefreienden Betrages“ durften sie wieder gehen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Widerstand gegen sowie tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte.

Wenige Zeit später wiederum traf die Polizei den 31-Jährigen wieder: Gegen 21 Uhr soll der Mann in einem Geschäft in der Neißestraße eine Alkohol-Flasche gestohlen haben. Auf seiner Flucht stieß er eine 56-jährige Zeugin zu Boden. Die alarmierte Polizei nahm den Mann erneut in Gewahrsam und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

Verkehrsunfall: Polizei Salzgitter fahndet nach flüchtigem Radfahrer

Die Polizei Salzgitter sucht zudem nach einem Fahrradfahrer, der am vergangenen Mittwoch – gegen 10.15 Uhr – in einen Verkehrsunfall in der Joachim-Campe-Straße verwickelt war. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhren zwei Autos in Richtung Albert-Schweitzer-Straße und wollten nach rechts in diese abzubiegen.

Plötzlich habe der vorausfahrende Ford stark abbremsen müssen, da ein Radfahrer die Straße trotz roter Ampel überquert hatte. Der hinter dem Ford fahrende Audi sei schließlich auf den Ford aufgefahren. „Im weiteren Verlauf kam es zu einer Kollision zwischen dem Ford und dem Unfall verursachenden Radfahrer“, berichtet die Polizei. Der Radfahrer kam zu Fall und schlug auf der Motorhaube des Ford auf. Anschließend flüchtete er unerlaubt von der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Männlich und zirka 60 bis 70 Jahre alt. Er benutzte ein schwarzes Rad. Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, sich unter (05341) 18970 zu melden.

