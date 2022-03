20.000 Euro futsch – Betrüger in Lebenstedt unterwegs

In Salzgitter ist am Dienstag eine 82-jährige Frau betrogen worden. (Symbolbild)

Zwei unbekannte Täter haben sich am Dienstag unter einem Vorwand den Zutritt in die Wohnung einer 82-jährigen Frau in Lebenstedt verschafft. Das Haus steht in der Gesemannstraße. Laut Polizei gaben sie vor, Rohrleitungen überprüfen zu müssen. In einem unbemerkten Moment stahl einer der beiden Täter Bargeld und andere Wertsachen. Nach der Tat – die Polizei spricht von 11.40 Uhr – verließen sie das Haus. Es entstand ein Schaden von mindestens 20.000 Euro. Eine aussagekräftige Täterbeschreibung, so ein Polizeisprecher, sei nicht möglich.

„Die Polizei kann nur wiederholt sensibilisieren, nicht auf diese und andere bekannt gewordene Maschen hereinzufallen. Lassen sie niemals fremde Personen alleine in ihren Räumen verweilen“, appellieren die Beamten. „Bitte kontaktieren sie immer auch Personen ihres Vertrauens und bitten diese, mit anwesend zu sein. In jedem Fall können sie immer ihre Polizei um Rat und Hilfe bitten.“

Tipps zu Betrugsmaschen – ob Schockanruf oder Haustürbetrug – gebe es auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention.

