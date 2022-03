Am Mittwochmittag sind drei Autos auf der Eisenhüttenstraße bei Salzgitter-Watenstedt ineinander gefahren. Die Feuerwehr und Rettungshubschrauber waren bei dem Unfall im Einsatz.

Autounfall Rettungshubschrauber landet in Salzgitter-Watenstedt

Zu einem Verkehrsunfall auf der Eisenhüttenstraße in Salzgitter kam es am frühen Mittwochmittag. Nach Angaben der Feuerwehr wurden drei Personen verletzt. Auch Rettungshubschrauber Christoph 30 war mit im Einsatz.

Wie Martin Kröhl, Einsatzleiter de Berufsfeuerwehr Salzgitter berichtet, kam es gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Eisenhüttenstraße in Salzgitter-Watenstedt. Vor Ort stellte sich die Lage so dar, dass insgesamt aus bisher ungeklärter Ursache drei Fahrzeuge unkontrolliert aufeinander krachten. Dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr insgesamt drei Personen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Notarzt kam mit dem Rettungshubschrauber

Aufgrund der Tatsache, das alle Notärzte im Stadtgebiet unterwegs waren, wurde auch der Rettungshubschrauber Christoph 30 mit einem Notarzt hinzugerufen. Dieser konnte jedoch nach Sichtung der Patienten, die Einsatzstelle ohne Patienten verlassen.

Für die Unfallaufnahme musste die Eisenhüttenstraße ab der Kreuzung Walzwerkstraße gesperrt werden. Im Einsatz waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Bleckenstedt auch Kräfte aus der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Lebenstedt.

