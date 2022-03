Unfall bei Watenstedt LKW-Unfall an A39-Auffahrt in Salzgitter-Watenstedt

Ein Sattelschlepper hat an der Autobahnabfahrt Salzgitter-Watenstedt seinen Anhänger verloren. Das teilt die Polizei mit. Die Auf- und Abfahrt Salzgitter-Watenstedt zur Autobahn 39 in Richtung Braunschweig musste am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Die Sperrung ist nun wieder aufgehoben.

Katastrophe nicht eingetroffen – der Unfall passierte nicht direkt auf der A39

Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Grund dafür, dass der LKW seinen Anhänger an der Autobahnabfahrt SZ-Watenstedt verloren hat. Foto: Rudolf Karliczek

„Es ist ein glücklicher Umstand, dass sich der Unfall nicht auf der Autobahn im fließenden Verkehr ereignet hat“, sagte ein Beamter am Einsatzort. Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Anhänger vom Sattelschlepper an der Kreuzung zur Industriestraße offenbar wegen eines technischen Defektes gelöst. Die Polizei geht bislang von einem Unglücksfall aus. Es wurde laut Polizei niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Erst am Mittwoch, 16. März, hat es einen Unfall bei Watenstedt gegeben, dabei war der Rettungshubschrauber Christoph 30 im Einsatz.

