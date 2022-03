Mann bedroht Polizisten in Salzgitter-Bad mit einem Messer

In Salzgitter-Bad hatte die Polizei eine kritische Situation zu entschärfen. Außerdem hatten die Beamten auch in Ringelheim und Lebenstedt zutun. (Symbolfoto)

Laut Polizei hat ein 51-jähriger Mann am Mittwochabend den Rettungsdienst alarmiert. Er teilte den Rettungskräften mit, er befinde sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Als Polizei und Feuerwehr vor Ort ankamen, bedrohte er diese unter aggressiven Äußerungen mit einem Messer. Die Polizei konnte den Mann überwältigen und in Gewahrsam nehmen.

Gegen 19 Uhr habe der Mann selbst beim Rettungsdienst angerufen. Nachdem die Polizeibeamten den Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Hagenstraße lokalisieren konnten, habe er die Beamten mit einem Messer in der Hand bedroht und dies verbal aggressiv untermauert.

51-Jähriger geht mit dem Messer auf Polizisten los

Nachdem der Mann das Haus verlassen hatte, ging er auf die Beamten los. Die Polizei setzte daraufhin ein Reizstoffsprühgerät ein und konnte den Mann so in Gewahrsam nehmen. Auch das Messer konnten die Einsatzkräfte sicherstellen.

Auch in Gifhorn gab es eine gefährliche Situation: Ein 45-Jähriger bedrohte einen 22-Jährigen auf einem Tankstellengelände mit einer Waffe – Polizisten mussten Dienstwaffen ziehen.

Der 51-jährige Verursacher stand laut Polizei unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe. Bei dem Mann kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass er die Taten in einem psychischen Ausnahmezustand begangen haben könnte. Der Mann wurde in ärztliche Behandlung übergeben.

Auffahr-Unfall: Verursacher spricht kurz mit der Geschädigten, aber flüchtet dann

Eine 41-jährige VW-Fahrerin in Salzgitter ist Opfer einer Fahrerflucht geworden, nachdem der Unfallverursacher noch kurz mit ihr gesprochen hatte. Beim Abbiegen hatte die 41-Jährige verkehrsbedingt halten müssen. Das erkannte der unbekannte Verursacher mit seinem Opel Astra offensichtlich zu spät und fuhr auf das Fahrzeugheck des VW der 41-Jährigen auf.

Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem Verursacher und der Geschädigten sei der Mann jedoch von der Unfallstelle weggefahren. Seine Personalien hatte er nicht angegeben. Die Polizei Salzgitter sucht nun nach weiteren Hinweisen, um den Unfallfahrer zu finden. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag, 21. März, gegen 16.30 Uhr an der Ecke vom Hüttenring in die Theodor-Heuss-Straße. Das Fahrzeug des Verursachers soll mit vier Personen besetzt gewesen sein.

Zeugen beschreiben den Fahrer wie folgt: Etwa 1,70 Meter groß, mit blonden Haaren und blauen Augen. Der Fahrer trug einen Dreitagebart und eine dunkle Jeans sowie ein dunkles Oberteil. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen blauen Opel Astra Caravan mit einer bulgarischen Zulassung gehandelt haben. Der bisher bekannt gewordene Schaden wird mit 3.000 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

Unbekannte zertrümmern Glasscheibe an Lebenstedter Einkaufszentrum

An mehreren Orten in Lebenstedt sind zwischen Dienstag und Mittwoch Glasscheiben zertrümmert worden. In einem Fall konnten Zeugen die Täter, drei Zehnjährige, der Polizei melden. Am Dienstagabend haben bislang unbekannte Täter in Lebenstedt die Fenster eines Einkaufszentrums und eines Kioskes zertrümmert. Gegen 23.50 Uhr am Dienstagabend schlugen unbekannte Täter am Einkaufszentrum in der Reppnerschen Straße zu. Mit einem unbekannten Gegenstand beschädigten sie eine Scheibe. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

In einem zweiten Fall warfen unbekannte Täter an einem Kiosk in Lebenstedt, Vorderes Ostertal, die Glasscheibe der Kiosktür ein und verursachten damit einen Schaden von etwa 800 Euro. In einem dritten Fall wurden Täter in Lebenstedt am Mittwochnachmittag von Zeugen beobachtet. Mehrere Jugendliche sollen mit Steinen mehrere Fensterscheiben am Vereinsheim in der Straße Rabenacker eingeworfen haben. Dabei ist laut Polizei Schaden von mindestens 1.000 Euro entstanden. Die drei Zehnjährigen wurden bei der Tat von Zeugen beobachtet. Die alarmierten Polizeikräfte übergaben die Kinder an die gesetzlichen Vertreter.

Gartenlaube gerät in Salzgitter Ringelheim in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochmorgen eine Gartenlaube in einem Ringelheimer Kleingartenverein an der Alten Heerstraße in Brand. Das teilt die Polizei mit. Das Feuer brach am Mittwoch, 23. März, etwa gegen 5.20 Uhr aus. Durch den Brand wurde die Laube nahezu vollständig zerstört. Dabei entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

