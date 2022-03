Salzgitters Gesundheitsamt gibt Tipps: Was tun bei positivem Test?

Aktuell kommt es auch in Salzgitter immer noch zu einer hohen Zahl an täglichen Corona-Neuinfektionen. Was ist zu tun, wenn ein Corona-Schnelltest zu Hause oder in einem Testzentrum zu einem positiven Ergebnis führt? Dazu erläutert Dr. Alice Börgel, Leiterin des Gesundheitsamtes der Stadt Salzgitter: „Besonders wichtig sind drei Dinge: erstens sofortige Selbstisolation zu Hause, zweitens die eigenen Kontaktpersonen der vergangenen zwei Tage über die eigene Infektion informieren und drittens dem Gesundheitsamt Bescheid über den positiven Schnelltest geben“. Wer diese drei Punkte beachte, habe eigenverantwortlich schon fast alles getan und verhindere so, dass die Infektion weitergetragen werde. Auch der Arbeitgeber sei schnellstmöglich zu informieren.

Selbstisolation ist zwingend erforderlich

Die eigene Selbstisolation sei unabhängig von einer erfolgten Corona-Impfung zwingend notwendig. Diese dauere zehn Tage und zähle ab dem Tag, an dem der PCR-Test zur Bestätigung des Schnelltests abgenommen worden sei. Diese Frist könne auf sieben Tage verkürzt werden, wenn Infizierte seit 48 Stunden symptomfrei seien und sie dann einen PCR-Test oder einen zertifizierten Schnelltest vornähmen, der negativ sei. Eine Quarantäneanordnung zu Beginn oder eine Aufhebung am Ende der Frist sei nicht notwendig. Diese erhielten Infizierte schnellstmöglich als Nachweis und behördliche Bestätigung zugesendet, um diese beispielsweise beim Arbeitgeber vorzulegen.

Hierzu ergänzt Börgel: „Da wir aktuell jeden Tag mehrere 100 Neuinfektionen im Gesundheitsamt gemeldet bekommen, bitte ich um Verständnis, dass diese Quarantänebescheinigung gegebenenfalls erst mit Verzögerung nach Ende der Quarantäne bei den Betroffenen ankommt“. Seien die jeweiligen Kontaktpersonen der infizierten Person nicht vollständig geimpft und geboostert beziehungsweise liege deren vollständige Impfung ohne Boosterung länger als drei Monate zurück, müssten auch diese in die beschriebene Selbstisolation. Hier gelten die gleichen Fristen, heißt es.

Bitte um PCR-Test selbst bemühen!

Gerne dürften sich Personen mit einem positiven Schnelltest selbst um einen PCR-Test bemühen. Dieses Ergebnis werde dann dem Gesundheitsamt gemeldet. Beim Gesundheitsamt werde nach vorheriger Einladung durch das Amt zu festen Zeiten getestet.

Das Gesundheitsamt der Stadt Salzgitter ist per E-Mail an corona@stadt.salzgitter.de oder telefonisch unter (05341) 8395000 zu erreichen. Im Falle einer Meldung eines positiven Schnelltests sei die Angabe der folgenden Daten per E-Mail erforderlich: Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse,

E-Mail, Datum des positiven Schnelltests und Art des Tests (privater Schnelltest zu Hause oder Schnelltest im Testzentrum, dann auch unter Nennung des Testzentrums).

