Salzgitter. In Salzgitter haben Unbekannte versucht, von einem 87-Jährigen Geld zu erbeuten. Sie gaben am Telefon vor, von der Staatsanwaltschaft zu sein.

Die Polizei warnt vor Betrugsversuchen mit dem Enkeltrick. In Salzgitter durchschaute ein Rentner zum Glück die Masche. Ein Mann hatte sich am Telefon als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ausgegeben. (Symbolfoto)

Polizei Salzgitter Fake-Anruf von angeblicher Staatsanwaltschaft in Salzgitter

Ein 87-jähriger Mann in Üfingen hat am Donnerstagnachmittag, 24. März, einen Enkeltrick durchschaut und die Polizei alarmiert. Das teilt die Polizei Salzgitter mit. Gegen 15.30 Uhr klingelte bei dem 87-Jährigen das Telefon. Im Gespräch behauptete ein unbekannter Täter, er sei ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft.

Der unbekannte Täter gab am Telefon vor, die Enkelin des 87-Jährigen habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Person zu Tode gekommen sei. Die Enkeltochter müsse nunmehr eine hohe Kautionssumme bezahlen. So wollte der unbekannte Täter Geld von dem Senioren erbeuten. Der Senior durchschaute glücklicherweise den Enkeltrick, so dass der Täter kein Geld erbeuten konnte.

Die Polizei Salzgitter warnt vor solchen Betrugsanrufen

Die Polizei warnt vor Anrufen dieser Art und bittet Betroffene bei verdächtigen Anrufen stets aufmerksam zu sein und keine sensiblen Informationen herauszugeben. Die Polizei rät, niemals fremden Personen am Telefon zu vertrauen – insbesondere wenn eine hohe Geldforderung geäußert und Zahlungsmöglichkeiten angeboten werden. Die Polizei empfiehlt bei verdächtigen Anrufen schnell aufzulegen, die Polizei zu informieren.

red

